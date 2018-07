No ledus tējas līdz sangrijai – vēsu atspirdzinājumu receptes glābiņam no tveices

Kad termometra stabiņš jau vairfākas dienas turas virs +25°C grādu atzīmes, kā arī sinoptiķi sola, ka vasarīgie laikapstākļi mūs turpinās lutināt, īpaši jāpiedomā, kā nezaudēt mundrumu ziemeļniekiem neierastajā tveicē. Ārsti un dietologi nepagurdami brīdina par organisma atūdeņošanās draudiem, tādēļ, rūpējoties par tavu veselību, piedāvājam idejas gardiem atspirdzinājumiem.

Ūdens, nenoliedzami, ir visveselīgākā izvēle, bet arī šim dzērienam nav jābūt garlaicīgam — daudz patīkamāk būs malkot glāzi ūdens, ja to aromatizēsi ar sezonas augļiem un ogām. Turklāt šāds ūdens ir ļoti veselīgs un attīra tavu ķermeni, tas mazina arī izsalkumu un vēlmi našķoties. Visbiežāk mēs ūdenim pievienojam citronu, bet vasara tev dod daudz plašākas iespējas aromatizēt dzeramo ūdeni. Lūk, te atradīsi virkni kārdinošu garšu variāciju.

Foto: Shutterstock

Ja šovasar vēl neesi pamēģinājis sablenderēta ledus un augļu/ogu kokteili, tad ir pēdējais brīdis, lai to izdarītu. Šos blendētos kokteiļus bauda visā pasaulē, bet jo īpaši populāri tie ir ASV – tur kokteili, kas pagatavots no saldēta ūdens vai sulas, kam pievienots cukurs, sauc par "slushie". Taču kokteiļa pagatavošanā vari iztikt bez cukura, tā vietā to gatavojot no ledus un augļiem, ogām vai sulas. Kā to izdarīt, skaidrojām šajā rakstā.

Foto: Shutterstock

Daudzu iecienīts spirdzinājums ir dažādas ledus tējas. Lai nebūtu jāpērk aukstās tējas pudeles veikalā, pagatavo šo dzērienu mājās pats! Tas it nemaz nav sarežģīti, galvenais – jāņem vērā daži nelieli ieteikumi. Aukstās tējas pagatavošanai vajadzēs vien tikko "brūvētu" tēju, ledu, saldinātāju un augļus. Tomēr svarīgākais ir tieši izvēlē – gan tajā, kādu tēju apliet, gan tajā, kādus augļus pievienot lielajai krūkai ar auksto dzērienu. Izlasi šo rakstu, lai izvairītos no muļķīgām kļūdām un viss ritētu kā pa diedziņu.

Foto: Shutterstock

Jau iedomājoties vien par norasojušu krūku, kas piepildīta ar pašdarinātu kvasu, kļūst vēsāk. Gatavojot šo veselīgo, spirdzinošo dzērienu mājās, varēsi izvēlēties sev tīkamāko salduma pakāpi, turklāt mājās gatavots kvass noderēs ne vien slāpju veldzēšanai, bet to varēsi izmantot arī Krievijā izslavētās aukstās zupas okroškas pagatavošanai. Kvasa receptes meklē te, bet šajā rakstā atklājām okroškas gatavošanas noslēpumus.

Foto: Shutterstock

Kaut speciālisti neiesaka karstajās vasaras dienās aizrauties ar alkoholisku dzērienu lietošanu, jo tie veicina organisma dehidratizāciju, tomēr, ievērojot mērenību, būtu tīri vai grēks neizmantot dārzā lekni sazēlušo piparmētru, lai pagatavotu spirdzinošu mohito (recepti un interesantus faktus par šo dzērienu atradīsi te). Un vasaras sezonā īsteniem dzīves baudītājiem būtu kaut reizi jānobauda arī mājās gatavota sangrija (šeit meklē padomus izcilam rezultātam). Galu galā, atvaļinājumā vai saulainā nedēļas nogalē esam pelnījuši sevi palutināt ar kaut ko īpašu!