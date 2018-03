Soli pa solim: kā pagatavot padomju konditoreju vizītkarti – šokolādīgo torti 'Prāga'

Izrādās, ka tortei "Prāga", ko var uzskatīt par īstenu padomju laiku konditorejas tradīciju vizītkarti, nav tieša sakara ar Čehiju, kā maldīgi varētu šķist, ņemot vērā tortes labskanīgo nosaukumu. Patiesība ir tāda, ka šīs tortes recepti velti meklēt čehu pavārgrāmatās, jo tās autors ir padomju gados ārkārtīgi populārā Maskavas restorāna "Prāga" konditorejas ceha vadītājs Vladimirs Guraļņiks, kura garadarbu kontā ir arī vairākas citas populāras receptes, piemēram, torte "Putna piens".

Kā atklāj portāls "Edimdoma", savas karjeras sākumā Guraļņiks esot izgājis vairākus apmācības kursus pie čehu konditoriem, kuri Maskavā regulāri vadījuši meistarklases, tādēļ nosaukums "Prāga" varētu būt izvēlēts kā savdabīga pateicība par jaunībā gūtajām zināšanām. Būtībā "Prāga" ir slavenās austriešu "Zahera" tortes versija, tomēr, ja "Zaherai" torti gatavo bez krēma, tad oriģinālajā "Prāgas" receptē esot tikuši paredzēti pat četri dažādi krēmi ar Benedīktīna liķiera, Šartrēzes un konjaka piešprici, savukārt biskvīta ripas, pilnai laimei, tikušas piesūcinātas ar rumu.

Tolaik šī leģendārā torte nebūt nemaksāja lēti, bet par spīti tam, deficīta apstākļos "Prāga" veikalu plauktos bija reti sastopama eksotika. Ar izdomu un īpašu atjautību apveltītās padomju mājsaimnieces cītīgi mēģināja eksperimentālā ceļā atklāt tortes receptūru, tādēļ ar laiku no vienas recepšu klades uz otru sāka ceļot dažādas "Prāgas" versijas, vēl vairāk veicinot tortes popularitāti.

Šodien gaisināsim noslēpumainības plīvuru, atklājot, kā soli pa solim gatavojama torte "Prāga" pēc klasiskas receptes.

Tortes "Prāga" gatavošanas pamatprincipi

Foto: Shutterstock

"Prāga" ir īstens šokoholiķa sapnis, jo sastāv no kakao biskvītiem, kas kārtām mijas ar maigu šokolādes krēmu, noslēgumā visu devīgi pārlejot ar spīdīgu šokolādes glazūru. Biskvīts tiek cepts pēc klasiskas receptes, izmantojot cukuru, olas, sviestu, miltus un nesaldinātu kakao pulveri. Gatavais biskvīts tiek horizontāli sadalīts trīs vienādās ripās, un tad atliek vien biskvīta ripas devīgi pārziest ar "Prāgas" īpašo krēmu, ko gatavo no mīksta saldkrējuma sviesta, to sajaucot ar iebiezināto pienu, kakao pulveri un olu dzeltenumiem.

Gatavojot šo torti, jāņem vērā, ka ar krēmu pārziežamas vien divas ripas, trešo pārklājot ar skābenu (visbiežāk – aprikožu vai plūmju) džemu, šādi radot patīkamu garšu kontrastu.

Kulminācijas brīdis ir tortes pārliešana ar kārdinošu šokolādes glazūru un dekorēšana, izmantojot šokolādes skaidiņas, riekstus un greznas kakao krēma rozes.

Te uzzināsi noderīgus padomus, kas jāņem vērā, gatavojot šokolādes glazūru, lai nepalaistu vējā darbu un izejvielas, bet, lasot tālāk, uzzināsi "Prāgas" biskvīta un krēma noslēpumus, kā arī klasisku recepti.