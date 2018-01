Dekoratīvie spilveni interjerā: kādus izvēlēties un kā tos gaumīgi izlikt

Skaties uz viesistabas dīvānu, mīksto krēslu vai saklāto gultu un saproti, ka kaut kas līdz pilnībai pietrūkst? Iespējams, tie ir dekoratīvie spilveni – nereti tieši daži ķiseņi ir tas, kas pietrūkst pilnīgam noformējumam.

Tomēr viss nav arī tik vienkārši – ar spilveniem var arī sabojāt noskaņu, tāpēc svarīgi izraudzīties īstās formas, krāsas un materiāla spilvenus. Lai neapjuktu lielajā piedāvājuma gūzmā, ''Houzz'' sniedz ieteikumus, kā spilvenus iekļaut interjerā kā profesionālam interjera dizaineram.

Noteikti izvērtē arī spilvenu kvalitāti – porolona spilveni ne īpaši labi izskatīsies, to vietā labāk izmanto dūnu, griķu un cietākas šķiedras spilvenus, kas labi satur formu un nesaguļas. Arī putu spilveni ir ļoti pateicīgi – kādā formā tos saspiedīsi, tā tie saglabās savu izskatu.

Vispirms jāņem vērā, ka dekoratīvos spilvenus var pielīdzināt mākslas darbiem pie sienas. Tie ir kā personalizēti akcenti, punktiņi uz ''i'' pilnīgam noformējumam. Ar spilvenu palīdzību var saskaņot telpas, radīt kopības sajūtu un izcelt atsevišķas detaļas.

Dīvāni visbiežāk izvēlēti neitrālas krāsas, un liela kļūda ir tādā ielikt arī pieskaņotas krāsas spilvenus – tādējādi spilveni paliks nepamanīti un nemaz nepildīs savu funkciju – izdekorēt telpu. Neitrālas krāsas dīvāns ir kā radīts tam, lai izmantotu spilgtus, košus un krāsainus spilvenus. Tie ļoti labi izcelsies un padarīs telpu dzīvespriecīgāku.

Kas attiecas uz aktualitātēm, šobrīd nekļūdīga izvēle būs lina vai samta auduma spilveni – tie labi izskatīsies jebkāda materiāla dīvānā – gan ādas, gan auduma. Aktuāli arī apdrukāti spilveni – gan ar tekstiem, gan bildēm. Krāsu ziņā viss atkarīgs no interjera, taču pasteļtoņi it īpaši iecienīti, jo īpaši, kombinējot ar pelēku toņu dīvāniem. Arī dažādu rakstu, ģeometrisku motīvu rotāti spilveni var pilnībā mainīt interjeru, tāpēc nevajag baidīties no uzkrītošām krāsām, arī tad, ja interjers ir visai mierīgos toņos.

Ja virs dīvāna vai gultas ir kāda bilde vai mākslas darbs, saskaņo spilvenu krāsas ar to – tādējādi veidosies saskaņots ansamblis. Spilveniem nav jāatdarina bilde, bet toņi gan var būs saskaņoti – tad labāk izcelsies gan bilde, gan spilveni.

Jebkurā gadījumā izvēlies dažāda izmēra spilvenus – dažus lielākus, dažus mazākus un vēl vienu, piemēram, pavisam nelielu vai pavisam atšķirīgas formas – pūkainu, apaļu u.tml. Kādu spilvenu noteikti var ielikt arī mīkstajā krēslā, šūpuļkrēslā vai pat uz garākiem beņķiem – nav tā, ka tiem vieta ir tikai gultā un dīvānā.

Gultas klājumā arī spilveni pēc krāsas nebūt nav jāpieskaņo pārvalkam – krāsa var parādīties musturā, bet vienkrāsains pārvalks labāk izskatīsies ar raibiem spilveniem, bet raibs pārvalks ar vienkrāsainiem spilveniem.

Silts ieteikums no dizaineriem – kombinēt spilvenus pēc krāsām un formām. Nevajag ievērot rūpīgu saskaņošanu – divus vienkrāsainus un divus rakstainus, vienādus spilvenus. Šāda saskaņotība interjerā izskatīsies vienmuļi, tā vietā izjauc šo sakārtotību ar kādu kardināli pretēja dizaina spilvenu. Ja divi ir pumpaini, vienu izvēlies svītrainu un vēl divus vienkrāsainus. Tāpat arī nevajag baidīties vienviet likt puķainu un ģeometrisku motīvu spilvenus.

Kad spilveni ir iegādāti, nākamais jautājums ir – kur tos izvietot. Runājot par dīvānu, piemērotākās vietas tiem ir stūri starp atzveltni un roku balstiem. Stūra dīvānos spilveni labi izskatīsies tieši stūrī. Dīvāna vidū var likt kādus neliela izmēra spilvenus.

Gultas klājumā ir citi noteikumi – tuvāk sienai vispirms liec lielākā izmēra spilvenus, un tad pakāpeniski arvien mazākus. Ņem vērā, ka gultas klājumā labi izskatīsies vismaz četri spilveni – divi lielāki un divi mazāki. Tos var saskaņot pa pāriem – divi lielākie ir vienādi un mazākie ir saskaņoti.

Arī uz spilveniem darbojas princips – kas par daudz, tas par skādi. Jā, spilveni var būt par daudz gan dīvānā, gan gultas klājumā. Ja dīvāns piekrauts pilns ar spilveniem, tur vienkārši vairs nav vietas, kur sēdēt.