Māja, kur atpūsties, nevis vergot – pasakaini iekārtots nams Hemptonā

Ne vienmēr mājai jābūt nesamērīgi lielai, lai tā izpelnītos uzmanību. Šis nams izceļas ar gaumīgo iekārtojumu katrā kvadrātmetrā, un arī tās saimniece, aktrise, seriāla ''Grejas anatomija'' zvaigzne Elena Pompeo ir gandarīta par savu ieguldījumu mājas iekārtošanā.

Vieni savas sapņu mājas būvēšanu un iekārtošanu uztic profesionāļiem, pilnībā tiem paļaujoties, citi labprāt paši iesaistās. Lielāku gandarījumu noteikti izjūt tie, kas paši kaut ko darījuši, un arī šajā stāstā namamāte atzīst, ka mājas iekārtošana ir liela kaislība un aizraušanās, un šī ir tikai viena no mājām, kuras iekārtošanā pati pielikusi savu artavu.

Kā aktrise atklājusi ''Architectural Digest'', mūsdienīgās klēts izveide bijusi raibiem piedzīvojumiem pilna. Pirms astoņiem gadiem, kad tika iegādāts īpašums Hemptonā, no šīs mājas neesot bijis teju nekas – te bija vien neliela būda, ko savām rokām uzbūvējusi kāda dāma. Sākotnējā doma bijusi būdu pārveidot par viesu māju un blakus uzcelt lielāku dzīvojamo ēku, taču beigu beigās nekādas papildu būves netika veidotas, un tā pati ēka tika paplašināta un izveidota par galveno dzīvojamo māju.

Tā kā šī māja jau sākotnēji bija plānota kā brīvdienu māja, projekta īstenošanā iesaistītajām personām Elena lūgusi saglabāt vieglo, gaišo, skaisto noskaņu. Liels izaicinājums mājas izbūvē esot bijusi konfigurācija, jo, piemēram, virtuve, nav plaša, bet tai ir liela loma aktrises dzīvē. Aptuveni 220 kvadrātmetru plašajā mājā ir četras guļamistabas un četras vannasistabas.

Aktrise atklāj, ka iekārtošanā ļoti daudz piedalījusies arī pati, un sadarbība ar interjera dizaineri esot bijusi ļoti harmoniska. Viens no priekšnosacījumiem bija izveidot vidi, kas nerada sterilu iespaidu. Mājiniekiem bijis svarīgi, lai var droši sēdēt dīvānā, arī slapjām kājām ienākt mājā un justies ērti, nevis uztraukties par to, vai kaut kas nav sabojāts un nosmērēts.

Māja ieturēta elegantā, mūsdienīgā un reizē mājīgā noskaņā – omulība valda jau no mājas sliekšņa, kur ir gan āra duša, gan terase ar ēdamgaldu zem klajas debess un peldbaseinu, kas atrodas tieši iepretim mājai. Iekārtojumā padomāts arī par omulību vēsākos mēnešos, jo vairākās telpās ir kamīni. Gaišā virtuve iekārtota kompakti, ļaujot izmantot pēc iespējas vairāk darba virsmu, un pie vienas no tām ir arī bāra krēsli. Vienā no guļamistabām sienas un griesti klāti glītiem, baltiem dēlīšiem, līdzīgi kā mājas fasādei, taču omulīgākā guļamzona varētu būt pati mazākā, kas izveidota zem loga visai šaurā nišā, bet ir gana liela, lai ietilpinātu gultu. Dzīvojamās istabas apzināti veidotas tumšākos toņos – gan sienas, gan dīvāni ir pelēki, lai katru dienu nebūtu jāskraida ar lupatiņu rokās.

Kā jau brīvdienu mājai pieklājas, jābūt arī iespējai pabaudīt svaigo gaisu un zāles smaržu. Jau uzreiz aiz mājas sliekšņa aug perfekti pļauts mauriņš, teritoriju norobežo nelieli apstādījumi, bet ar krāšņām puķudobēm saimnieki aizrāvušies nav – tā vietā augi sastādīti lielos podos un salikti ap māju uz pakāpieniem un lieveņa.