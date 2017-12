Kā punktiņš uz 'i' – iedvesmas un padomu vācelīte dāvanu saiņošanai

Lai vai kāda būtu pati dāvana, ielikta maisiņā, tā noteikti nebūs tik pilnīgā nekā tad, ja iesaiņota glītā papīrā, apsieta ar lenti vai kā citādi skaisti noformēta. Iesaiņojums ir daļa no dāvanas, tāpēc atvēli kādu brīdi radošajam procesam, iedvesmojies vai iemācies no ''Tava Māja'' padomiem un iepriecini tās saņēmēju!

Ja saiņojamo dāvanu nav daudz, iespējams, nemaz nevajag iegādāties veselu rulli papīra, bet var izlīdzēties ar to, kas mājās pieejams. Šai tēmai par godu esam apkopojuši pat vairākus priekšlikumus, ko izmantot, lai gala rezultāts arī izskatītos gaumīgs. Starp padomrakstiem atradīsi pat divus piemērus, kā kurpju kasti pārvērst par dāvanas iesaiņojumu, bet, ja vajadzīgs vien kāds neliels dekors iesaiņojumam, saloki no papīra zvaigzni vai izgriez sniegpārsliņu.

Bez paša iesaiņojuma noteikti padomā par to, kā dāvanas saņēmējam to atpazīt. Vari uzrakstīt uz paša papīra ar skaistu pildspalvu, bet, ja papīrs ir slidens, to būs grūtāk izdarīt, tāpēc šim nolūkam var izmantot šķidro korektoru. Ja negribas ķēpāties, var piesiet kādu kartīti ar vārdu, kas skaisti papildinās noformējumu, it īpaši, ja noformējumā būs vēl kāds niecīgs dekors, piemēram, kadiķa zariņš, čiekurs vai timiāna pušķītis.

Dāvana izskatīsies iespaidīgāka, ja tai būs apsieta lente ar skaistu pušķi. Ne katram ir iedzimtas prasmes lenti tik skaisti sasiet, tāpēc noskaties nelielo video pamācību, kā to izdarīt, lai noformējums neliktu vilties: