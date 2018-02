Saldā miega nesējs – griķu spilvens. Kā to pienācīgi kopt

Griķu spilvens ir viens no pateicīgākajiem veselīgam miegam, taču, to lietojot, var rasties jautājumi par kopšanu – vai spilvenu var mazgāt? Ja nevar, tad kādā veidā atbrīvoties no putekļiem un netīrumiem?

Par to, cik labi ir griķu spilveni, vairāk var lasīt šajā rakstā, kur arī pastāstīts, kāpēc tie tiek slavēti un dēvēti par labākajiem kvalitatīvam miegam. Pirms ķeries pie spilvena tīrīšanas, atceries, ka pildījumā ir griķu sēnalas, un tām nevajadzētu nonākt saskarsmē ar mitrumu, citādi spilvens nepildīs savas labās funkcijas. Pildījumam jābūt sausam un gaisam starp sēnalām ir jācirkulē, lai nodrošinātu visas labākās īpašības. Ja griķu sēnalas nonāks saskarsmē ar mitrumu, tās ļoti ilgi žūs. Pēc vairāku gadu spilvena lietošanas sēnalas var iebērt kādā traukā – putekļi izvēdināsies, un sēnalas atkal varēs pildīt spilvendrānā un lietot ilgi un dikti. Tā kā spilvena pildījums vēdinās, putekļi tajā nerodas tik ātri, atšķirībā no citu pildījumu spilveniem. Sēnalas izvēdināt var reizi gadā. Visbiežāk griķu spilveni ir kokvilnas apvalkos, ko vajadzētu ik pa laikam noņemt. Apvalku var mazgāt veļas mašīnā 40 grādu temperatūrā, iesaka ''Papavero''. Ja griķu spilvens pildīts lina apvalkā, tad zini, ka tumšu lina audumu ieteicams mazgāt 40 grādu temperatūrā, krāsainos lina audumus 60 grādu siltā ūdenī, savukārt baltos audumus 95 grādu temperatūrā, norāda ''Latvijas Tekstils''.