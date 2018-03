Malkas pagales kā zaķi – radoša ideja svētku rotājumam

Lieldienas nav izņēmums, kad gribas mājās radīt svētku noskaņu un telpas izrotāt ar īpašiem dekoriem. Ja ir vēlme ko pašam uztaisīt, atrādīsim vienu ideju, kā izveidot glītus zaķus, kas iederēsies gan iekštelpās, gan ārā, dārzā.

Visa pamatā ir malkas pagales – kādas izmantot, tas lai paliek katra paša pārziņā. Izraugies vien tādas, kurām nav dziļu rievu, lai neizkropļotu zaķim sejiņu. Noformējums izskatīsies interesantāks, ja izmantosi dažāda garuma pagales. Bez tām vajadzēs arī karsto līmes pistoli, filca audumu, papīru, auklas, marķieri un šķēres. Var nopirkt jau gatavas actiņas, bet var tās arī uztaisīt pats, uz papīra uzzīmējot acu zīlītes.

Foto: DELFI

Vispirms sagatavo visus smalkos elementus – no papīra izgriež ausis, no filca ausīm iekšpuses, no baltā papīra izgriež katram zaķim divus, lielus zobus, no filca vai papīra izgriež deguntiņu. Savukārt no aukliņām izgriež ūsas.

Tad, kad viss sagatavots, var ķerties pie paša galvenā – dekora izveides. Uz malkas pagales šķeltās puses ar karsto līmi pielīmē actiņas, ūsas un tām virsū degunu, zobus, bet aiz pagales pielīmē ausis, lai tās slejas skaisti uz augšu. Ar marķieri iezīmē pumpiņas ūsu apvidū.

No atlikušās auklas var apsiet banti tauriņa vietā. Šī, protams, ir tikai viena no variācijām, kā veidot zaķa tēlu. Katrs var vadīties pēc savas fantāzijas un taisīt kompozīciju citādāk.

Zaķu pagalītes var likt uz kumodes, plaukta, kamīna vai kur citur iekštelpās, bet arī ārā tām var atrast vietu, kur tās neskartu nokrišņi, piemēram, uz lieveņa, terases, pie pirts vai citviet.