Spodrības mēnesis: no dušas uzgaļa līdz kabīnei jeb Padomi vannasistabas ģenerāltīrīšanai

Aprīlis izsenis dēvēts par spodrības mēnesi, kad pievēršamies mājas tīrīšanai vairāk nekā jebkad, jo gaidītās saulainās dienas mudina uz pārmaiņām, sakoptāku un tīrāku vidi, turklāt spoži stari nodevīgi izgaismo netīrākos kaktus, un to nudien negribas redzēt.

Lai mājas solis būtu raitāks un vieglāks, spodrības mēneša ietvaros ''Tava Māja'' apņēmīgi atgādinās par to, kā vieglāk un efektīvāk ko paveikt katrā no telpām tīrīšanas sakarā. Šoreiz padomu izlasi izveidojām par godu vannasistabas tīrīšanai.

Starp padomiem atradīsi ieteikumus gan par to, kā tikt galā ar rūsu, kā efektīvi notīrīt kaļķakmens nogulsnes, kā atgūt spožumu dušas uzgalim, klozetpodam, spoguļiem un citām virsmām. Ja līdz šim ar tīrīšanas darbiem vannasistabā neesi labi ticis galā, iespējams, to pozitīvi mainīs kāds no padomrakstiem ar pašgatavotu līdzekļu izmantošanu.

Lai spīd un laistās arī vannasistaba!