Foto: Zvilnēt dažus centimetrus virs zemes – interesantas šūpuļtīklu idejas

Šķiet, šūpuļtīkliem ir savs šarms – tie piesaista gan bērnus, gan pieaugušos. Kuram gan nepatīk siltā vasaras vakarā zvilnēt šūpuļtīklā, neko nedarot? Ja tu vēl neesi iegādājies vai uzmeistarojis savu atpūtas zvilni, tad šajā rakstā atradīsi dažādas interesantas šūpuļtīklu idejas.

Pirms izvēlies kādu no šūpuļtīkliem, izdomā, kurā vietā tu varēsi to novietot. Ja izvēle kritīs par labu balkonam vai terasei, tad noteikti apdomā, vai tev būs iespēja to nostiprināt pie sienas vai margām tā, lai tas būtu droši.

Šūpuļtīkli ne vienmēr ir tādi, kuros var apgulties. Šobrīd tirgū ir pieejami arī sēžamie šūpuļtīkli un, šķiet, ka variāciju ir ļoti daudz, tomēr arī tu pats vari izgatavot savu krēslu.



Interesanta ideja, kuru noteikti var izmantot, ir izveidot pamatni, pie kuras piekārt trīs tīklus.