Kā elementāri mājā nomaskēt neglītus stūrīšus vai lietas

Televizors

Jā, arī televizors nereti kļūst dzīvoklī vai mājā par nevēlamu lietu. Portāls iesaka ap to izveidot mini galeriju ar dažādām dizaina lietām, kas novērsīs mājas iedzīvotāju vai viesu skatienus no "melnās kastes". Ap to var pielikt kādu mākslas darbu, gleznu, augu vai ko citu.