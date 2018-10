Virtuves tīrīšanas paradumi, kas būtu nekavējoties jāizskauž

Virtuves uzkopšana reizēm ir smags darbiņš, jo cītīgi jāberž piekaltušais ēdiens no katliņiem, jācīnās ar trauku kaudzi vai netīrajām virsmām. Lai arī šķiet, ka cīņa ar virtuves uzkopšanu ir uzvarēta, nereti tīrīšanas laikā tiek pieļautas kļūdas, kuras mēs paši nemaz nepiefiksējam.

Iedvesmojoties no portāla "The Kitchn", piedāvājam piecus sliktus paradumus, kas tiek īstenoti virtuvē. Varbūt ir pienācis īstais brīdis, lai pamazām no tiem atbrīvotos?

Nereti pēc ēdiena gatavošanas virtuve izskatās kā pēc kara lauka – visur ir trauki un ēdiena krikumiņi, kas ir ne tikai uz galdiem, bet arī nokrituši uz grīdas. Ja nepieciešams visu uzpost ātri un uzreiz, tad nereti sāk ar grīdas slaucīšanu. Kā norāda portāls, tad šī ir visbiežāk pieļautā kļūda, jo jāsāk būtu ar galda virsmām, nevis ar grīdas uzpucēšanu. No galdiem tāpat var nokrist dažādas drupačas, tāpēc grīdas slaucīšana jāatstāj kā pēdējā.

Virtuvē parasti nepiedomājam pie tā, ka dažādām virsmām nepieciešams nevis viena trauku lupatiņa, švamme vai tīrāmais līdzeklis, kas ir unversālie kareivji, bet gan dažādi. Nevar izmantot vienu tīrīšanas līdzekli pilnīgi visām virsmām. Šādi tu vari nodarīt kaitējumu, piemēram, koka vai marmora virsmām. Iegādājies atbilstošus tīrāmos līdzekļus un lupatiņas dažādām virtuves virsmām!

Arī papīra dvielis virtuvē ir lielisks palīgs – ar to var notīrīt logus, ladu un citas virsmas. Tomēr der atcerēties, ka tīrīšana ar papīra dvieļiem ir liela izšķērdība, kā arī nevienmēr tas ir labākais palīglīdzeklis uzkopšanā. Pirms nākamās papīra dvieļa loksnes noplēšanas padomā, vai tā vietā labāk nebūtu izvēlēties sūkli, mikrošķiedras lupatiņu vai trauku dvieli, kurus varēs pēc tam izmantot atkārtoti.

Virtuvē allaž nomazgājam traukus, katliņus un pannas, citus darba piederumus, bet aizmirstam par to, ka jānomazgā un jāiztīra arī trauku lupatiņas. Tieši trauku lupatiņas un švammes ir vieni no lielākajiem baktēriju perēkļiem, tāpēc nedrīkst aizmirst, ka arī tos ir jāmazgā, ja nepieciešams – jādezinficē, kā arī regulāri jānomaina pret jauniem!

Piekritīsiet, ka nereti slinkums dara savu, tāpēc trauku mazgāšana vai uzkopšana tiek atlikta vēlāk, piemēram, līdz nākamās dienas rītam. Šis ir diezgan slikts ieradums, kuram jāteic ardievas. Virtuvi var apsēst augļu mušiņas drozdofilas, kā arī citi kaitēkļi. Labāk neatstāj līdz rītam to, ko vari izdarīt šodien! Padari savu virtuvi atkal spožu, sakoptu un skaistu!

