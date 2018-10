Septiņas idejas, kur saimniecībā pielietot plastmasas maisiņus

Plastmasas maisiņus var izmantot ne tikai produktu glabāšanā, bet arī citādos veidos, piemēram, dārza darbos. "Tava Māja" piedāvā septiņas idejas, kur saimniecībā tos var pielietot.

Protams, daudzi teiks, ka plastmasas maisiņu vienīgā vieta ir otrreizējā pārstrādē, bet tam ir arī citas alternatīvas. Iedvesmojoties no portāla "Goodhousekeeping", piedāvājam septiņus risinājumus, kur un kā pielietot maisiņus.

Ja tomēr lem par labu tam, ka maisiņus vēlies pārstrādāt, tad šajā kartē varēsi atrast informāciju par dažādām Latvijas vietām, kur var šķirot atkritumus. Atliek tikai atrast sev tuvāko vietu, kur nodot plastmasu vai citus atkritumus!

Plastmasas maisiņus vari izmantot savā dārzā, piemēram, tajos var novākt augļus un ogas. Portāls iesaka plastmasas maisiņu aptīt ap augļu koka zaru, jo šādi augli varēs pasargāt no trieciena pret zemi – tas uzreiz iekritīs maisiņā. Šāda metode šķiet visai efektīva, bet atceries, ka nenostiprinātu maisiņu var aizpūst vējš. Maisiņus var izmantot arī kā ceļu sargus. Nē, tas nenozīmē, ka maisiņi jāstiprina pie ceļiem, kad spēlē hokeju vai arī skrituļo. Ceļu sargi noderīgi tieši ravēšanā, jo tā varēs savas drēbes vai ceļgalus pasargāt no sasmērēšanās. Maisiņus var gan piestiprināt pie ceļgala ar auklu, gan arī vienkārši novietot uz zemes placīša, tiesa, to novietošana nebūs visai ērts risinājums, jo katru reizi nāksies maisiņus pārbīdīt.

Vēl ir ļoti daudz un dažādu risinājumu, kur maisiņus pielietot saimniecībā. Ikviens noteikti kādreiz plastmasas maisiņu ir izmantojis kā alternatīvu vienreizlietošanas cimdam. Tikai tas ir kārtīgi jānostiprina, lai varētu pildīt savu funkciju.

Plastmasas maisiņus var pielietot arī remontdarbos, piemēram, lai izvairītos no krāsas izķērdības, nepieciešams plastmasas maisiņu iespiest starp krāsas bundžu un tās vāku. Šādi krāsa nepieķeps pie vāciņa. Ja krāsošanas darbus nepieciešams atlikt uz nedaudz vēlāku brīdi, tad otiņas var ietīt plastmasas maisiņos, jo tie pasargās otiņas no izžūšanas.

Portāls piedāvā arī visai neierastu risinājumu, proti, maisiņus izmantot kā veidu, lai mājdzīvniekam izveidotu spilvenu - spilvendrāna jāpiestūķē ar plastmasas maisiņiem, kā arī kārtīgi jānostiprina.

"Tava Māja" šo gan praksē nav pārbaudījusi, bet plastmasas maisiņus var izmantot, lai pasargātu automašīnas logus no aizsalšanas, proti, sānu skata spoguļi ir jāaptin ar maisiņu. Kā skaidro portāls, tad šādi nevajadzēs skrāpēt nākamajā dienā mazo ledus kārtiņu.

Video zemāk vari smelties vēl pāris idejas, kur vari pielietot plastmasas maisiņus!