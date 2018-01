Pārmaiņu jūtīs – kā viegli noplēst apnikušo fototapeti

Mode mainās, un ir pavisam normāli, ja pēc kāda laika aktualitāte, kas bija iecienīta pirms dažiem gadiem, šobrīd vairs neiet pie sirds. Ja košā fototapete apnikusi un tās vietā gribas gludu sienas krāsojumu ar gleznu vai citu sienas segumu, iepazīsties ar noteikumiem, kas būtu jāizpilda, lai tapeti viegli noplēstu.

Pirms ķeries pie cītīgas tapetes plēšanas, atceries, ka vislabāk to būs izdarīt, ja sienu samitrināsi. Taču pirms tam nosedz virsmas, ko vēlies pasargāt un kuras varētu apskādēt ar mitrumu. Rūpīgi nosedz grīdlīstes, vislabāk pielīmējot plēvi pie sienas ar līmlenti, to pašu dari, ja tuvumā ir kāda mēbele, iesaka ''Msn''.

Iespējams, ļoti labi visu fototapeti izdosies noplēst tāpat vien, nemitrinot sienu, tāpēc vispirms tā arī mēģini. Aiz kāda stūra, vislabāk kāda, kas tuvāk grīdai, plēs tapeti griestu virzienā. Cik vien vari, noplēs tāpat, bet, kad vairāk noplēst vairs neko nevar, izmanto pudeli ar pulverizatoru un izmidzini nelielu daudzumu ūdens uz sienas. Pēc samitrināšanas fototapetei vajadzētu vieglāk nākt nost. Izmanto siltu ūdeni! Uzreiz pēc samitrināšanas nesteidz plēst tapeti, tai kādu brīdi ir jāpamirkst. Biezākas fototapetes gadījumā varbūt pat ūdens jāizsmidzina atkārtoti.

Pēc samitrināšanas vislabāk tapeti būs noplēst ar špakteles lāpstiņu. Ar to būs viegli aizķert tapeti un tad to noplēst. Esi uzmanīgs ar špakteles lāpstiņu vai kādu citu palīgrīku – skrāpē sienu ar to saudzīgi, neatstājot dziļas švīkas. Ļoti svarīgi noplēst pilnībā visu tapeti – ja kādā vietā tā cītīgāk pielīmēta, mērcē to tik ilgi, līdz tā nonāk, citādi siena paliks nelīdzena un tas būs redzams arī pēc pārkrāsošanas.

Kad tapete veiksmīgi noplēsta, ar to vēl viss nav pabeigts, jo uz sienas vēl palikusi līmes kārta. To vislabāk izdarīt ar mīkstu sūkli, samitrinot ūdenī. Var pat iztikt bez ķīmiskiem līdzekļiem – tik vien, kā ar ūdeni un švammi. Vairākas reizes apmazgājot sienu, tā būs tīra un gatava apstrādei, piemēram, citas tapetes līmēšanai vai sienas krāsošanai. Tikai nogaidi, līdz siena pilnībā nožūst.