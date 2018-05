Ceļojums uz Šveici pavasarī – mazo pilsētu šarms

Alīna Andrušaite Sapnumedniece.lv

Šveice ir populārs ceļotāju galamērķis ziemā, taču arī pavasarī un vasarā to noteikti ir vērts iekļaut apmeklējamo valstu sarakstā! Pēdējos gados daudzi no labi zināmajiem galamērķiem kļuvuši tūristu pārpildīti, un cilvēki meklē vietu, kur atpūsties klusumā un bez pūļiem. Ja plaši nezināmu vietu apmeklēšana ietilpst arī tavos plānos, noteikti apsver iespēju doties uz Šveices mazajām pilsētiņām, kas bieži vien neparādās populārākajos ceļvežos. Viena no tādām ir Neišatele, kas viegli sasniedzama, braucot ar vilcienu no Cīrihes.