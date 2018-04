Ekspedīcija no Taškentas uz Rīgu: ceļojums ar vēsturiskiem spēkratiem

Par godu valsts simtgadei Latvijas uzņēmēji un mūziķi uzsākuši braucienu ar vēsturiskajiem auto spēkratiem no Uzbekistānas (Taškenta) uz Latviju (Rīga). Tas organizēts, lai veicinātu valstu savstarpējās attiecības, ka arī nestu Latvijas vārdu pasaulē.

Šogad aprit 26 gadi, kopš uzsākta sadarbība starp Latviju un Uzbekistānas republiku, vēsta portāls "Sportacentrs.com". Ekspedīcijas dalībnieki pārvietojas ar vēsturiskām mašīnām – diviem LADA –2101 (1979. gada un 1974. gada auto), GAZ-24 (1974. gada) un Opel Rekord (1979. gada auto), un tās laikā apmeklē dažādas Uzbekistānas, Kazahstānas un Krievijas pilsētas, katrā vietā atstājot zīmīgus vēstījums par Latviju.

Ceļotāji braucienu uzsākuši 31. martā no Latvijas vēstniecības Uzbekistānā, Taškentā. Plānots, ka 10 dienu laikā tiks veikti 5 700 kilometri, ekspedīcijai noslēdzoties 10. aprīlī.

Kā noris ekspedīcija un kas ceļā pieredzēts, skaties video!

Ekspedīcijas maršruts: Taškenta (Uzbekistāna) – Samarkanda (Uzbekistāna) – Buhāra (Uzbekistāna) – Hiva (Uzbekistāna) – Muinaka (Uzbekistāna) – Beineu (Kazahstāna) – Astrahaņa (Krievija) – Volgograda (Krievija) – Rjazaņa (Krievija) – Veļikije Luki (Krievija) – Rīga (Latvija).

Brauciena jeb ekspedīcijas dalībnieki ir Latvijas uzņēmēji no A/S "SONORA" (Jānis Mozga (arī LDDK Latvijas – Uzbekistānas un Latvijas Turkmenistānas Lietišķo padomju vadītājs), Uldis Batarags, Jurijs Konovalovs, Nauris Jonass, Andrejs Samuiliks), SIA "SONORA Development"(Andris Kulbergs), "Balcia Insurance SE" (Lauris Boss), "E.Tauriņš un partneri" (Ralfs Kirštuks), Latvijas mūziķi no grupas "Prāta Vētra" (Jānis Jubalts un Māris Mihelsons), kā arī uzņēmēji no Uzbekistānas.

Pasākuma idejas autors ir Jānis Mozga, kuram radās doma Taškentā iegādāties žiguli un pēc tam ar to atbraukt uz Latviju. Savu ideju Jānis pastāstīja kolēģiem, draugiem, partneriem vēstniecībās, un tai radās liels atbalsts. Rezultātā gan paziņas, gan draugi apvienoja spēkus idejas realizācijai, palielinot braucēju un vēsturisko auto spēkratu skaitu.

Portālam "Sportacentrs.com" pirms brauciena Mozga teicis: "Interesantākie noteikti būs piedzīvojumi pa ceļam, ciemošanās dažādās pilsētās un vietējās kultūras iepazīšana. Būs arī izaicinājumi – būs jābūt ļoti disciplinētiem, lai neiekļūtu kādā satiksmes negadījumā."

Viņu papildināja mūziķis Jānis Jubalts: "Pati dzīve mūs ieliks uzreiz tādā kā milzīgā un nezināmā piedzīvojumā Uzbekistānā. Tas būs liels pārbaudījums, jo mašīnas noteikti rādīs brīnumus – varbūt kaut kur salūzīs, būs tās jāremontē… tas jau vien ir piedzīvojums!

Brauciena laikā plānots doties iepirkties Taškentas tirgū, kur būs jāiegādājas nepieciešamā pārtika un apģērbs, kā arī "ugunskura ģitāra", apmeklēt ievērojamus apskates objektus dažādās pilsētās, kā arī iepazīties ar vietējo kultūru un iedzīvotājiem. Būs daudz iespaidu un ieskatu tik atšķirīgo valstu kultūrā gan no tūrisma puses, gan no uzņēmēju viedokļa."

Braucienu atbalsta arī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas vēstniecība Uzbekistānā, Latvijas Republikas Kultūras ministrija un LV 100-gades birojs, Uzbekistānas Republikas vēstniecība Latvijā. Ekspedīcijas auto rotā speciāli veidots dizains par godu Latvijas simtgadei un sadraudzības veicināšanai, kā arī piestiprināti Latvijas un attiecīgo valstu karodziņi, kuras šķērsotas (Uzbekistāna, Kazahstāna, Krievija).