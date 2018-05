Septiņi ieteikumi, kā uzņemt pēc iespējas interesantākas ceļojumu fotogrāfijas

Fotografēšana ir neatņemam ceļojumu sastāvdaļa – vienalga, vai tiek uzņemtas bildes ar ēdienu, interesantiem apskates objektiem vai sevi, kamera tiek izņemta no somas visnotaļ bieži. Turpmākajās rindās dalīsimies padomos, ko vēl būtu vērts ceļojumos fotografēt bez jau tik ierastajām lietām un vietām.

Logi. Reizēm tieši dažādu ēku logi spēj atklāt gadsimtiem senus stāstus, jo tie nav mainīti vai atjaunoti. Tāpat logus fotografēt ir īpaši interesanti, jo tie atstaro gaismu, tāpēc no dažādiem leņķiem bilde izskatīsies pavisam citādi. Staigājot pa pilsētu, pievērs uzmanību māju logiem – iespējams, lielisku kadru izdosies noķert ar uz palodzes sēdošu kaķi vai krāšņām puķu kastēm.

Mazie sportisti, aizrautīgi pensionāri. Daudzās valstīs īpaši populāri ir uz ielām izmēģināt spēkus dažādos sporta veidos, piemēram, Spānijā teju katrā pilsētā šķērsielās puikas spārda futbola bumbu. Lai patiesi labāk iepazīstu vietējo dzīves stilu, jāsaprot, kā viņi pavada savu brīvo laiku! Tāpat reizēm vīri labākajos gados atpūtas brīžus pavada, spēlējot šahu vai kādu galda spēli – bildēt cilvēkus kustībā nav viegli, bet tādējādi uzlabosi arī savas fotogrāfa iemaņas.

Ēdienu stendi. Pēcāk, atskatoties uz šāda veida fotogrāfijām, siekalas vien pašas saskries mutē! Dodies uz vietējiem tirgiem vai iepirkšanās centriem un fotografē ēdienu plauktus, kastes, maisus u.c. Tirgos parasti produkti ir izvietoti viens otram blakus, kas nozīmē, ka bildē būs dažādas krāsas, un tās piešķirs attēlam dzīvīgumu. Esi gan pieklājīgs un vispirms palūdz atļauju pārdevējam.

Durvis. Durvju fotografēšana mūsdienās ir kļuvusi aizvien populārāka, jo tieši to apdare un sīkumi spēj pastāstīt vairāk par mākslu un dzīvi konkrētajā valstī, pilsētā vai reģionā. Nav svarīgi, vai tās būs baznīcas, kafejnīcas, naktskluba, pils vai lauku mājiņas durvis – ikkatras spēs likt fantāzijai darboties, domājot, kas gan aiz tām slēpjas.

Grafiti zīmējumi. Ja ar ceļošanu esi uz "tu" un tuvākā vai tālākā nākotnē plāno iepazīt vēl citas zemes, pievērs uzmanību ielu zīmējumiem. Piemēram, Riodežaneiro uz ēku sienām bieži tiek attēloti slaveni futbolisti, bet atsevišķās vietās Kostarikā grafiti izmanto robežu iezīmēšanai. Šajā gadījumā runa ir gan par saskaņotiem un pārdomātiem grafiti zīmējumiem, kuri patiesi spēj kaut ko vēstīt, piešķir apkārtnei interesantāku skatu un ir iemūžināšanas vērti.

Laivas. Ja esi kādā piejūras vai okeāna pilsētā, aizej vai aizbrauc uz tuvāko laivu piestātni – lieliskas fotogrāfijas izdosies uzņemt, ja rāmā rītā meklēsi laivas atspulgu ūdenī. Tāpat neaizmirsti pievērst uzmanību simboliskajiem jahtu un laivu nosaukumiem, krāsām un, protams, pašiem "kapteiņiem".

Nakts gaismas. Fotografēt naktī nebūt nav vienkārši, bet, ja uzņem bildes savam priekam un atmiņām, ieteicams riskēt un izmēģināt! Ielu apgaismojumi vai svētku lampiņu virtenes – jebkas dos apkārtnei neparastāku skatu – vēl palūdz, lai kāds nostājas zem konkrētā gaismas avota, jo šāds attēls var sanākt patiesi maģisks. Tāpat vari iemēģināt roku kadru tveršanai lietus laikā (pašam atrodoties zem kādas nojumes vai lietussarga), tāpēc ka nokrišņi savienojumā ar nakts apgaismojumu un fonā redzamu vietai raksturojošu uzrakstu kopumā veidos atmiņā paliekošu ceļojuma fotogrāfiju.

