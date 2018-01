Nirēju paradīze: zemes caurumi Meksikā, pa kuriem var nokļūt apslēptā ūdenstilpnē

Ir kāda vieta Meksikā, kas ir īstena paradīze piedzīvojumu meklētājiem. Ūdens prieku baudīšana daudziem ir tuva sirdij, taču šī atrakcija piedāvā peldēties apslēptā ūdenskrātuvē, kurā ielekt var ne tikai no vienas malas, bet pa vairākiem, zemē esošiem caurumiem.

Oriģinālais nosaukums tai ir Cenote Calavera, un šī neparastā tūristu vieta atrodas Tulumā, 130 kilometru attālumā no Kankūnas (Cancun). Vieta atgādina apslēptu lagūnu – lai varētu tiktu ūdenī un izpeldēties, var izmantot gan lielāko, galveno ieeju, gan arī citus, mazākus caurumus starp akmeņiem.

Ūdens sasniedzams aptuveni pēc trim metriem.

Piedzīvojumu meklētāji noteikti vēlētos izmēģināt mazākās bedres, kuras rod nedaudz līdzīgu sajūtu kā akvaparkā, ļaujoties brīvajam kritienam (gluži kā trubās). Vietu ļoti iemīļojuši zemūdens pasaules izzinātāji, jo tilpnes dibenā ir dažādas alas un tuneļi, kuriem iespējams izpeldēt cauri.

Pa teritoriju noteikti jāstaigā pavisam uzmanīgi, jo daži caurumi pavisam labi nomaskējušies, tāpēc skatīties zem kājām noteikti ir ieteicams.

Ļoti interesanta un savdabīga vieta Meksikā ir arī karsto minerālūdeņu veidotās dabas skulptūras, kas atgādina ledus pilis. Jerve Elagua (Hierve el Agua) ūdenskritumi un baseini atrodas aptuveni 14 kilometrus no Mitlas. Tie sastāv no vairākiem siltiem minerālūdens baseiniem un diviem nelieliem ūdenskritumiem, kas plūst pāri pārakmeņojušos minerālu slāņiem. Iespaidīgas fotogrāfijas no šīs vietas atradīsi te.

Kurš gan nezina, ka Meksikā jāapskata piramīdas un, ja gribas, jāpagaršo arī tekila? Tās ir standarta lietas. Tomēr ceļotājs Raimonds Gudrups, kurš pirms 10 gadiem pameta darbu gūzmu Rīgā un nopirka vienvirziena biļeti uz Meksiku, iesaka iedziļināties un atrast īsto, ne tik ļoti zināmo kultūru un knifiņus.

Kāda tā ir? Lasi te!