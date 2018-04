'airBaltic' arī ziemā lidos uz Malagu, Lisabonu un Madridi

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka 2018. gada ziemas sezonā turpinās tiešos lidojumus uz Madridi, Malagu un Lisabonu. Lidojumi tiks veikti divas reizes nedēļā, sākot no oktobra beigām.

Lidabiedrības "airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldes vadošais viceprezidents Volfgangs Reiss (Wolfgang Reuss) norāda: "Mēs uzsākām tiešos reisus uz Malagu un Lisabonu vien šajā pavasarī, taču pasažieru pieprasījums šajos maršrutos bijis augsts, tādēļ lidojumus uz šīm pilsētām turpināsim visa gada garumā. Papildinot "airBaltic" maršrutu karti ar šiem trīs galamērķiem, kā arī ar atsākot lidojumus uz Abū Dabī, šajā ziemā mēs turpināsim piedāvāt plašāko galamērķu klāstu uz un no Baltijas valstīm."

Zemākā pieejamā pamata cena lidojumam uz Madridi tiks piedāvāta 85 eiro apmērā, norāda lidsabiedrībā. Savukārt uz Lisabonu zemākā biļetes cena būs 89 eiro, bet Malagu – 95 eiro. Pilns "airBaltic" piedāvāto lidojumu saraksts pieejams uzņēmuma mājaslapā www.airbaltic.com.

"airBaltic" nodrošina lidojumus vairāk nekā 70 maršrutos no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot savienojumus no Rīgas uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2018. gada vasarā "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu. Papildus tam "airBaltic" sākusi tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu.

