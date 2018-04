Arhitektūras šedevri, kas ir ceļojuma vērti

Sākot ar taisnstūrveidīgām, klasiskām būvēm, līdz pilīm vai modernā dizaina šedevriem, pasaule ir pārpilna ar izcilām arhitektūras pērlēm, kas fascinē. Lai parādītu arhitektūras meistardarbu bagātību mums visapkārt, ceļvežu izdevniecība "Lonely Planet" izdevusi jaunu grāmatu, kurā nosauktas 120 izcilākās būves cilvēces vēsturē.

"Kad ceļojam, bieži kā apskates objektus izvēlamies celtnes – Tadžmahalu, Pizas šķībo torni, Eifeļa torni un citus. Fotografējamies to priekšā, un, ja esam godīgi, tad sajūta, ka esam šos pasaulslavenos objektus redzējuši, ir daļa no tūrisma prieka. Bet kāpēc tā? Jo celtnēm piemīt bezgalīgs spēks intriģēt: to skaistums, sava laika simboli un cilvēces sasniegumu liecības. "Lonely Planet" jaunajā grāmatā "Amazing Architecture: Spotter's Guide", dodoties ceļojumā uz vairāk nekā 120 izcilām celtnēm visā pasaulē, tiek svinēta šī spēja fascinēt, izveidojot izlasi no klasikas, kas noteikti jāredz, līdz mūsdienu meistardarbiem," teikts grāmatas pieteikumā.

Piedāvājam nelielu ieskatu šo arhitektūras šedevru pasaulē, kas varētu arī tevi iedvesmot, tos iekļaut savā pasaules arhitektūras ceļojumā.

Šī groza formas ēka Ohaio štatā ASV celta 1997. gadā. Tā piederēja koka grozu ražotājam "Longaberger Compan", un izmaksāja 32 miljonus ASV dolāru jeb 26 miljonus eiro. Tās dizaina idejas autors ir pats uzņēmuma vadītājs Deivids Longabergers.

Šī īpatnējā, dzeltenā un ļoti netradicionālā ēka atrodas Roterdamā, Nīderlandē. Tajās pirmajā stāvā, kurā var nokļūt pa visai stāvām kāpnēm, atrodas virtuve un dzīvojamā istaba, otrajā stāvā – mājīga guļamistaba, bet dzeltenā romba augšstāvā pieejama atpūtas telpa, no kuras paveras 360 grādu skats uz visām debespusēm. Ēka atrodas Roterdamas centrā, un tās priekšā otrdienās un sestdienās notiek viens no lielākajiem tirgiem Nīderlandē.

Šī neparastā celtne ar nosaukumu "Krzywy Domek" Sopotā, Polijā, uzbūvēta 2004. gadā. Tā ir daļa no "Rezydent" iepirkšanās centra. Neregulārās formas celtne piesaista daudzu pilsētas viesu uzmanību. Māja veidota kā greizo spoguļu karaļvalsts, ko iedvesmojuši mākslinieku Jana Marčina Šancera un Pera Dālberga darbi.

Penas pils Sintras pakalnos ir viens no vispopulārākajiem apskates objektiem par Eiropas malu dēvētajā Portugālē. 19. gadsimtā celtā romantisma stila pils tiek saukta pat par vienu no septiņiem Portugāles brīnumiem. Vairāk lasiet šeit.

Petras pilsēta atrodas Hora kalna nogāzē. Tā ir ievērojama ar savu akmens griezuma arhitektūru un pat ir kļuvusi par vienu no Jordānijas simboliem. Petra reiz bija uzplaukusi kā tirdzniecības centrs, jo atradās ļoti izdevīgā vietā. Tomēr 6. gadsimtā zemestrīce izpostīja tās svarīgo ūdens sistēmu un vairāku gadsimtu garumā bija aizmirsts par šo pilsētu, līdz 1812. gadā to atkal atklāja pētnieks no Šveices Johans Ludvigs Burkhards.

Maskavas slavenā Vasilija Svētlaimīgā katedrāle 1990. gadā kopā ar Kremli un Sarkano laukumu tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. To no 1555. līdz 1561. gadam lika būvēt cars Ivans Bargais, lai pateiktos un godinātu savu uzvaru pār Kazaņas haniem.

Terakotas nams Meksikā, ko radījis Oktavio Mendoza, celts, izmantojot mālus, kas kaltēti saulē. Rezultāts ir apbrīnojams un lieliski iederas ainavā, kā jau tas izcilam arhitektūras darbam piederas.

Indijas pilsētā Džaipurā atrodami daudzi izcili arhitektūras šedevri. Viens no tādiem ir "Jantar Mantar", kas būvēts 18. gadsimtā kā observatorija astronomiskiem novērojumiem. Mūsdienās tas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, kur teikts, ka tas celts, lai piekļūtu debesīm, un tā nosaukums tulkojumā no sanskrita ir "skaitļošajas jeb kalkulēšanas instruments", raksta "Daily Mail".

Mūsdienu mākslas muzejs netālu no Riodežaneiro Brazīlijā. Tā autors ir izcilais Oskars Nīmeijers. Šī ēka tika uzcelta 1996.gadā, un tā atrodas gleznainā vietā pie jūras Guanabaras līcī, un no tās logiem iespējams redzēt gan Korkovado kalnu, gan "Pan de Azucar" kalnu.

Kultūras un mākslas centrs (Centre Pompidou), kas nosaukts par godu Francijas prezidentam Žoržam Pompidū (1969-1974), nevienu nespēs atstāt vienaldzīgu. Visas tā komunikācijas ir izvietotas ārpusē. Arī centra iekšiene ir tikpat iespaidīga kā ārpuse – tā kolekcijā ir vairāk nekā 100 tūkstoši modernās un laikmetīgās mākslas darbu, ieskaitot tādu mākslinieku darbus kā Pablo Pikaso, Endijs Vorhols, Marks Rotko u.c.

Singapūra pēdējo gadu laikā kļuvusi par vienu no iecienītākajām Āzijas metropolēm gan dzīvošanai, gan apskatei. Šī iespaidīgā viesnīca, uz kuru paskatoties, šķiet, ka tā tiešām ir dzīva un n o tās sienām aug dažādi zaļi augi, ir modernā "Park Royal Hotel". Tajā netrūkst pārsteigumu – moderni dārzi, milzīgs jumta baseins un citas ekstras, kas apvienotas ar izcilu dizainu.

Alhambras plašais cietokšņa un pils komplekss, kura nosaukums arābu valodā nozīmē "sarkanais", ir labs piemērs tam, cik plašas zemes reiz pārvaldīja vairākas musulmaņu dinastijas. Pils atrodas Granadā, kur tās celtniecības un pārbūves darbi norisinājās no 9. līdz 11. gadsimtam. Sūtņu jeb Abenserrahu zāle, Karaliskais komplekss un Lauvu pagalms ir izdaiļoti ar vieniem no izcilākajiem mauru arhitektūras piemēriem, tai skaitā griestu un paneļu dekoriem, kuri ir veidoti tik smalki, ka tikai ar palielināmo stiklu iespējams redzēt iegriezumus. Kompleksa apmeklētāju skaits ir visai ierobežots, bet slavenāko telpu apskatei tik un tā varētu traucēt cilvēku pūļi. Par to, ko vēl apskatīt Andalūzijā, lasi šeit.