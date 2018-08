Igates pilī apskatāms fotostāsts par Latvijas privāto muižu likteņiem

No 7. augusta Igates pilī apskatāms fotoprojekts "Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos", kurā iekļauti 14 Latvijas privāto muižu likteņstāsti par ēku ziedu laikiem, padomju okupācijas gadiem un mūsdienām. Visus stāstus vieno apņēmīgu cilvēku paveiktais muižu atjaunošanā un izglābšanā no bojāejas.

Fotoprojekta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar privāto, vēsturisko ēku arhitektūras un kultūrvēsturisko bagātību, vēsturiskajām izmaiņām un īpašnieku spēju ēkām un to ansambļiem piešķirt jaunu elpu. Vienlaikus projekts mudina Latvijas muižu apskati iekļaut tūrisma braucienos, apceļojot Latviju.

Fotoprojektu būs iespējams apskatīt ne tikai darba dienās, bet arī īpašajos Igates pils Ziedu svētkos, kad 17.augusta vakarā pils dārzā muzicēs Aija Vītoliņa, Aivars Hermanis, Vjačeslavs Mitrohins un vēl citi mūziķi.

Fotoprojektā apskatāmi tādi privāto muižu stāsti kā Ārendoles muižas, Berķenes muižas, Bīriņu pils, Blankenfeldes muižas, Dikļu pils, Igates pils, Mazmežotnes muižas, Mālpils muižas, Padures muižas, Piena muižas – Berghof, Rūmenes muižas, Skrundas muižas, Smuku muižas un Sventes muižas.

Apkopojot projektā pieteiktos muižu stāstus, jāsecina, ka daudzu muižu likteņi ir bijuši visnotaļ līdzīgi. Pēc ziedu laikiem, kad baroni un hercogi rūpējās par muižu greznību, diemžēl vairums no tām nonāca aizmirstībā vai padomju laikos kalpoja kā kolhoza kantori, pansionāti un skolas. Tas ietekmēja ne tikai ēku tehnisko, bet arī vizuālo stāvokli, muižām zaudējot daļu no to arhitektūras unikalitātes. Vairumā muižu atjaunošanas darbi sākās pēc 2000.gada. Atjaunošanas process vērtējams kā visnotaļ laikietilpīgs un sarežģīts gan laika zoba radīto postījumu, gan finansiālo šķēršļu dēļ. Tagad lielākā daļa muižu ir vērušas savas durvis kā viesu mājas un viesnīcas, ļaujot no jauna sajust īpašo gaisotni, kas ziedu laikos mājoja katras muižas sienās.

Latvija Eiropas mērogā ir unikāla ar savu atrašanās vietu, kas dažādu kultūru ietekmē ir piešķīrusi neatkārtojamu kultūrvēsturisko mantojumu. Latvijā starp visām Baltijas valstīm ir kuplākais muižu, pusmuižu un lauku māju skaits, veidojot kopskaitu ar vairāk nekā 2000 kultūrceltnēm.

Fotoprojekts Igates pilī (Vidrižu pagasts, Limbažu novads) būs apskatāms līdz 12. septembrim.