Pārgājieni, velobraucieni un pat restorāni mežā: aicina uz ceļotāju dienu Ķemeros

Lai popularizētu Ķemeru nacionālā parka dabas bagātības un tūrisma iespējas, sestdien, 5. maijā, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina uz ikgadējo ceļotāju dienu Ķemeru nacionālajā parkā (ĶNP) ar devīzi "Rīts pie jūras, pusdienlaiks kūrortā, vakars laukos pie pasaciņas".

Dažādos pārgājienos, velobraucienos un aktivitātēs – kopumā vairāk nekā 20 piedāvājumos bez maksas vai arī par draudzīgām cenām – būs iespēja iepazīt ĶNP dabu un kultūrvēsturi.

"Šis būs Ķemeru nacionālā parka ceļotāju dienas astotais gads, taču arī šogad pasākuma apmeklētājus sagaida daudz jaunu pārsteigumu. Pasākuma programma būs veidota tā, lai ikviens apmeklētājs varētu paciemoties gan jūras piekrastē, gan vēsturiskajā Ķemeru kūrortā, bet noslēgumā – tālākajā nacionālā parka daļā – Dunduru pļavās un to apkārtnē," stāsta pasākuma galvenā organizatore, DAP dabas izglītības centra "Meža māja" vadītāja Agnese Balandiņa.

Īpaši būšot padomāts par tiem ceļotājiem, kuri pārvietojas ar sabiedrisko transportu, tostarp, uz nacionālo parku labprāt dotos ar vilcienu maršrutā "Rīga – Tukums". Visas dienas garumā ĶNP teritorijā kursēs divi bezmaksas autobusi ar savstarpēji saskaņotiem maršrutiem un atiešanas laikiem, piedāvājot ceļotājiem nokļūt arī tādos apskates objektos, kuros ikdienā bez personīgā transportlīdzekļa ir ļoti grūti nokļūt, piemēram, Dunduru pļavās.

Aktīvās atpūtas cienītājus ceļotāju dienā sagaidīs gan vairāki pārgājieni un ekskursijas, gan velobrauciens. Pirmo reizi plašākai auditorijai tiks organizēts pārgājiens "Latviešu filmu un citas neparastas noskaņas jūras krastā no Ragaciema līdz Jaunķemeriem", kura laikā būs iespēja iepazīt divus jaunus ĶNP pārgājienu maršrutus – daļu no "Jūrtakas" pārgājienu maršruta gar Baltijas jūras piekrasti, kā arī Lapmežciema pagasta izstrādāto maršrutu "Kino pieturvietas", kas ļauj uzzināt faktus par dažādu populāru latviešu filmu tapšanas vēsturi.

Foto: DELFI

Īpaša uzmanība šogad tiks pievērsta arī Dunduru pļavām, kur vērienīgajā mitrāju atjaunošanas projektā "Hydroplan" pavisam drīzā nākotnē tiks atklātas divas jaunas skatu platformas, kur varēs ieraudzīt šeit veikto vērienīgo dabas atjaunošanas darbu rezultātus. Šajā apkārtnē norisināsies gan izzinošs velobrauciens, gan divi pārgājieni. Būšot pieejamas arī dabas izziņas spēles un āra uzdevumi par pļavām, mežiem un ūdeņiem.

Ceļotāju dienā šogad notiks arī pirmais restorānu brīvdabas pasākums Jūrmalā "Jūrmalas brokastis mežā", aicinot vienuviet pie "Meža mājas" pavasara skaņu pavadījumā baudīt vairāku Jūrmalas restorānu piedāvājumu.

Dažādos pasākumos būs īpaši padomāts arī par ģimenēm ar bērniem. Dabas izglītības centrā "Meža māja" ikvienu gaidīs dažādas spēles, radošās darbnīcas un orientēšanās uzdevumi. Varēs piedalīties arī aizraujošā koku pētīšanas aktivitātē, izmantojot īpašu ierīci – dendrotomogrāfu. Durvis vērs keramikas darbnīca "Saules ceplis", piedāvājot darbošanos ar mālu. Piedāvājumā būs arī vizināšanās ar "Skudru staļļa" zirgiem Džūkstes pasaku muzejā un radošās darbnīcas viesu namā "Pilsētnieki".

Ceļotāju dienas daudzveidīgo programmu, kā ik gadu, bagātinās arī atpūtas centrs "Valguma pasaule", šoreiz piedāvājot iepazīt fotomākslinieka Andra Apses lielformāta foto stāstus brīvdabā pie Valguma ezera. Ceļotājiem draudzīgus piedāvājumus sniegs arī restorāns "Neptūns" un "Gardo zivju namiņš" Lapmežciemā. Ekskursijas šajās dienās piedāvās abas Jaunķemeros esošās ārstniecības iestādes – sanatorija "Jantarnij Bereg" un kūrorta rehabilitācijas centrs "Jaunķemeri", kur varēs uzzināt vairāk par Ķemeru apkārtnes dziedniecisko resursu – dūņu un minerālūdeņu – izmantošanu veselības uzlabošanā.

Vakara noslēgums paredzēts Džūkstes pasaku muzejā, piedāvājot visiem ceļotāju dienas apmeklētājiem sapulcēties vienuviet, lai draudzīgi pie ugunskura un tējas dalītos dienas iespaidos, kopīgi ceptu īpašās bada pankūkas, ar mazākajiem pasākuma dalībniekiem izspēlētu vakara pasaciņu – leļļu teātri "Kukainīša vasarsvētki", savukārt pašā noslēgumā – ļautos kukaiņu vērošanas burvībai kopā ar entomologu Uģi Piterānu pasākumā "Nāc uz gaismu, kukainīt!".

Ceļotājiem, kuri ceļos ar sabiedrisko transportu, jāņem vērā, ka viens Ceļotāju dienas autobuss kursēs maršrutā "Ķemeri – Jaunķemeri – Ragaciems – Ķemeri – Smārde – Ķemeri", savukārt otrs – maršrutā "Smārde – viesu nams "Pilsētnieki" (Slampe) – Džūkstes pasaku muzejs – Dunduru pļavas – Smārde". Līdz ar to, apmeklētājiem, kuri ierodas ĶNP ar vilcienu, būs iespēja ar bezmaksas autobusu nokļūt gan piekrastē (no Ķemeru stacijas), gan arī Dunduru pļavu apkārtnē (no Smārdes stacijas). Arī pārgājiena "Latviešu filmu un citas neparastas noskaņas jūras krastā no Ragaciema līdz Jaunķemeriem" sākuma laiks Ragaciemā ir pieskaņots sabiedriskā transporta (autobusa "Rīga – Roja – Talsi") pienākšanas laikam no Rīgas.

Pasākumu organizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Ķemeru nacionālā parka reģiona uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām. Plašāka ceļotāju dienas programma, karte ar norises vietām un autobusu kustības grafiks pieejams Pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv sadaļā "Aktualitātes – Ķemeru ceļotāju diena".