Pieci ceļotāju ieteikti galamērķi riteņbraukšanas baudīšanai

Neatkarīgi no tā, vai riteņo pa laukiem gar rāmu upi vai laidies lejup pa kalniem, nav daudz tādu aktivitāšu, kas būtu aizraujošākas un veselīgākas par brīvdienām uz velosipēda. Sākotnēji tas var šķist nogurdinoši, tomēr riteņbraucēji par saviem pūliņiem tiek atalgoti ar elpu aizraujošiem skatiem un apslēptiem “dārgumiem”. Uzņēmuma “Booking.com” speciālisti izpētījuši, kuri ir pieci iecienītākie velomīļu galamērķi, vadoties pēc savas vietnes lietotāju ieteikumiem.

Amsterdama, Nīderlande

Foto: BNA



Apburošā Nīderlandes galvaspilsēta ir pazīstama ar to, ka tajā uz katru iedzīvotāju ir divi velosipēdi, tāpēc, lai kur arī mītos, nebūsi vienīgais.

Amsterdama ieņem augstāko vietu to galamērķu sarakstā, kurus vietnes "Booking" lietotāji atzīst par piemērotiem riteņbraukšanai. Šajā pilsētā riteņbraukšana ir dzīvesveids, pateicoties nepārspējamajam velosipēdu celiņu tīklam, riteņbraukšanas maršrutiem un lēzenajam apvidum.

Iznomā pilsētas velosipēdu un brauc gar kanāliem vai cauri kādam no skaistajiem parkiem gluži kā vietējie. Izbaudi vēl vienu piedzīvojumu no Amsterdamas autentisko pieredžu saraksta, nakšņojot viesnīcā uz laivas "Houseboat Ms 3 Gebroeders", kas atrodas tikai 350 metru attālumā no Amsterdamas centrālās stacijas un kuru ieskauj dažādas kafejnīcas un restorāni.

Vai vēlies izrauties no burzmas? Dodies ārpus pilsētas centra uz šiem galamērķiem lauku apvidū, kuri arī ir atzīti par ļoti piemērotiem riteņbraukšanai: Vesttershelingas pilsētu (West-Terschelling), Shīrmonikogas salu (Schiermonnikoog) vai Nesas (Nes) un Ostvlīlandes pilsētu (Oost-Vlieland).

