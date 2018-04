Tūrisma sezonu Sabilē atklās ar pārgājienu

Katru gadu atraktīvais Sabiles gids Māris Lācis sadarbībā ar Sabiles tūrisma informācijas centru 1. maijā rīko tūrisma sezonas atklāšanu – parasti tas ir kāds tematisks pārgājiens Sabilē un tās apkārtnē.

Šogad pārgājiens būs veltīts Latvijas simtgadei – Sabiles aizstāvjiem Bermonta vienības uzbrukuma laikā 1919. gadā. Pasākumā varēs uzzināt, kā tajā laikā varēja izskatīties cīņa pret bermontiešiem, un to palīdzēs atainot arī Kurzemes cietokšņa muzejs no Zantes, kas Sabilē būs ieradies ar nelielu daļu no savas ekspozīcijas.

Pārgājiena sākums 1. maijā pulksten 11 pie Sabiles tūrisma informācijas centra (Pilskalna ielā 6).

Tas plānots aptuveni trīs stundas.

Pārgājiens noslēgsies aptuveni Sabiles kultūras namā, kur jau no pulksten 12 būs izvietota un apskatāma daļa no Zantes Kurzemes cietokšņa muzeja ekspozīcijas. To bez maksas varēs apmeklēt arī tie, kuri nedosies pārgājienā, pastāstīja Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes tūrisma organizatore Sanda Poriņa.