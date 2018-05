'airBaltic' uzsāk lidojumus no Rīgas uz Sočiem

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" uzsākusi lidojumus jaunā maršrutā no starptautiskās lidostas "Rīga" uz Sočiem Krievijā. Maršruta atklāšanu aviokompānija pamato ar to, ka tas piedāvā jaunas ceļošanas iespējas pasažieriem no Baltijas valstīm un Krievijas ar savienojumiem caur Rīgu, turklāt šovasar Soči būs viena no pilsētām, kur norisināsies 2018. gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.

"airBaltic" lidos no Rīgas uz Sočiem divas reizes nedēļā ar "Boeing 737" lidmašīnu. Plānotais lidojuma ilgums ir trīs stundas un 10 minūtes. Vienvirziena biļetes cena uz Sočiem ir no 99 eiro, ieskaitot lidostu nodevas un transakcijas maksu. Ceļotājiem, kas plāno doties uz Krieviju, jāatceras, ka nepieciešams iepriekš nokārtot tūristu, darba vai mācību vīzu. "airBaltic" nodrošina lidojumus vairāk nekā 70 maršrutos no Rīgas, Tallinas un Viļņas. 2018. gada vasarai "airBaltic" savam maršrutu tīklam pievienojusi astoņus jaunus galamērķus no Rīgas uz Malagu, Lisabonu, Splitu, Bordo, Gdaņsku, Almati, Sočiem un Kaļiņingradu, kā arī tiešos lidojumus jaunā maršrutā no Tallinas uz Londonu. Foto: Shutterstock Soči ir Krievijas kūrortpilsēta Krasnodaras novadā Melnās jūras krastā. Tur 2014. gadā notika Ziemas olimpiskās spēles. FIFA 2018. gada Pasaules kauss futbolā notiks no 14. jūnija līdz 15. jūlijam Maskavā, Sanktpēterburgā, Kaļiņingradā, Ņižņijnovgorodā, Kazaņā, Samārā, Saranskā, Rostovā pie Donas, Sočos, Jekaterinburgā un Volgogradā. Vairāk lasiet šeit.