Foto: Varenās Līču-Laņģu klintis, kas vienaldzīgu neatstās nevienu

“Nelielo Liepas ciematu varētu dēvēt par Latvijas klinšu galvaspilsētu. Šeit atrodas ne tikai viegli pieejamajās, labi pazīstamās un interesantās Lielās Ellītes klintis, bet tālāk uz Gaujas pusi mežā noslēpušās arī, iespējams, daudzveidīgākās, neparastākās un vienas no skaistākajām klintīm Latvijā – Līču-Laņģu klintis,” stāsta fotogrāfs Ikars Kubliņš, kas paviesojies šajā skaistajā vietā.



"Šīs klintis, šķiet, priecēs ikviena gaumi – tiem, kam svarīgākais ir mērogs, tās piedāvā līdz 30 metru augstus, gludus atsegumus; tiem, kas ielīksmo par sarežģītām un neparastām struktūrām, tās atklāj savdabīgu aizu, nišas, alas, izvirzījumus... Papildus savdabības šarmu šai vietai piešķir arī tas, ka Līču-Laņģu klintis ir pilnībā ierāvušās mežā, it kā nevēlētos nevienam rādīt savu skaistumu, atšķirībā no vairuma citām Latvijas klintīm, kas diezgan atklāti eksponējas upju krastos. Tomēr diskrētuma laiks ir pagājis – kopš pie Līču-Laņģu klintīm izveidota diezgan ērti staigājama taka, tās kļūst arvien populārākas. Un ne velti – es teiktu, ka šis ir viens no TOP 20 dabas tūrisma objektiem Latvijā," stāsta Ikars.

Foto: Ikars Kubliņš

Jau iepriekš stāstījām, ka no Līču-Laņģu klinšu piekājes izplūst aptuveni 20 avoti, kas pavasarī ir īpaši ņipri. Avoti izgrauzuši klintīs dažāda garuma alas un nišas. Lielā Laņģu ala, kas atrodas klinšu dienviddaļā, ir garākā (48 m), un no tās izplūst spēcīgs avots.Turpat blakus ir arī 30 metru garā Vidējā Laņģu ala, bet vēl tālāk ziemeļu virzienā – Mazā Laņģu ala (4,2 m). Tāpat šajā vietā ir vairāki klinšu nobrukumi un atsegumi, kas veido neparastu ainavu. Aizas sānos izveidojusies savdabīga ala ar trīs ejām. Netālu no tās atrodas septiņus metrus garā Augšala un ļoti šaurā, 12 metrus garā Apakšala.

Foto: Ikars Kubliņš

Pārliecināties, ka šī vieta ir maģiska visos gadalaikos, vari šajos foto.



