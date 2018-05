Pieci skatu torņi, kuros apskatīt Latvijas dabas ainavu no augšas

Pozitīva laika prognoze un brīvdienas ir lielisks savienojums, lai dotos ārpus četrām sienām un apskatītu daudzveidīgo Latvijas dabas ainavu. Ja vēlies savu pastaigu maršrutus papildināt ar uzkāpšanu skatu vietā, "Latvijas Meža dienu" rīkotāji un vēstneši piedāvā apsvērt iespēju apmeklēt kādu no torņiem, kas slejas meža ielokā.

Latvijas valsts mežos (LVM) ikviens var apmeklēt koka skatu torņus – dažu augstums sasniedz līdz pat 40 metriem. Šie skatu torņi visiem apmeklētājiem pieejami bez maksas.

Ūdrkalna skatu tornis pie "Spāres"

Netālu no atpūtas centra "Spāre" Talsu pusē slejas mežiem klātais Ūdrkalns. Tā virsotnē izbūvēts 26 metrus augsts skatu tornis, no kura paveras skats uz Kurzemes mežiem, Usmas ezeru un leģendāro Moricsalu, Gulbju ezeru. No tā iespējams arī saskatīt Stendi, Mundigciemu un skaidrā laikā pat Talsus.

Inga Akmentiņa-Smildziņa, "Latvijas Meža dienu" vēstnese, iesaka nebaidīties no iespaidīgā augstuma, bet uzkāpt līdz pat skatu torņa augšējai platformai. "Šogad maija brīvdienas pavadīsim Siguldas novada Morē, kur sakopjam un labiekārtojam savu zemes gabalu, mūsu ģimenes "simtgades projektu". Apceļojot Latviju kopā ar ģimeni un draugiem, varu ieteikt Ūdrkalna skatu torni kā skaistu vietu, kur baudīt Kurzemes saullēktu vai saulrietu. Noteikti ir vērts sadūšoties un uzkāpt līdz pašam torņa galam, jo skats ir tiešām brīnišķīgs!".

Kamparkalna skatu tornis pie Talsiem

Pie Talsiem ir vēl viens elpu aizraujošs Latvijas punkts – Kamparkalnā uzbūvēts 28 metrus augsts skatu tornis. No tā visos gadalaikos skatam paveras Talsu pakalnu ainavas, mežs un ezeri, kā arī tuvējie Kurzemes pagasti.

LVM Kalsnavas arborētuma skatu tornis Madonas novadā

LVM Kalsnavas arborētumā 25 metru augstumā slejas koka un metāla konstrukciju tornis, no kura var aplūkot gan krāšņo arborētuma teritoriju, gan arī Vidzemes ainavu līdz pat Gaiziņkalnam. Šī ir īpaša vieta, kas Kalsnavas arborētuma apciemojumu padarīs par neaizmirstamu piedzīvojumu un atklās Latvijas valsts mežu zaļo pagalmu.

Ančupānu kalnu skatu tornis pie Rēzeknes

Visaugstākajā Ančupānu meža kalnā slejas 28.5 metru augsts skatu tornis. No tā paveras galvu reibinošs skats uz Rēzekni un pilsētas baznīcas torņiem, Jermolu un Odumovas mežu, tāpat arī visā krāšņumā atklājas Adamovas ezers un tā salas.

Skatu torni nemaz nav grūti atrast – jau izbraucot no Rēzeknes pa Rīgas ielu, tornis manāms tālumā virs koku galotnēm. Neapmaldīties palīdzēs arī vairākas ceļa norādes, no kurām pirmo var redzēt jau tūlīt aiz Rēzeknes pilsētas zīmes, Makarovkas krustojuma kreisajā pusē.

Skatu torņu "karalis" dabas parkā Tērvetē

Augstākais no Latvijas mežos pieejamajiem skatu torņiem teju 40 metru augstumā uzcelts vienā no tūristu iecienītākajām un ģimenēm draudzīgākajām vietām – Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē. No tā iespējams skatīt 1200 hektāru plašo dabas parka teritoriju un Pasaku pasauli, kā arī Tērvetes meža bagātības.

Stāsta Anna Rozīte, radio ētera personība un "Latvijas Meža dienu" vēstnese: "Dzīvojot Rīgā, man ļoti patīk izstaigāt turpat esošā Mežaparka mežus, bet nevis tikai redzamo, publisko daļu, bet aizstaigāt dziļāk. Tur ir sajūta, ka esi kaut kur patālu no pilsētas. Ļoti jauka pastaigu vieta ir arī Ogres Zilie kalni. Ja sanāk kādas garākas brīvdienas, tad mūsu ģimenes ļoti iemīļota vieta ir dabas parks Tērvetē."

Visiem meža draugiem ir iespēja maija nogalē, 25. un 26. maijā, no pulksten 10 līdz 17 iepazīt mežu un tā bagātības Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē.

