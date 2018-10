Ziemeļvidzemes lielākais akmens: iespaidīgais dižakmens Rencēnu pagastā

Egļu un bērzu ieskauts, Burtnieku novada Rencēnu pagastā atrodas kāds ievērojams dižakmens. Plašāk tas pazīstams ar nosaukumu Ābeļu akmens, taču to mēdz dēvēt arī par Mūrkroga un Mežvidu dižakmeni, portālam "Tūrisma gids" atklāja Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāja Andra Auniņa.

Dižakmens atrodas Burtnieku novada Rencēnu pagastā (No Rencēnu centra uz Rūjienas pusi), netālu no "Ābeļu" mājām – 100 metru attālumā uz dienvidiem no ceļa uz "Ābeļu" mājām.

Tā garums ir 8,6 metri, platums – 5,8 metri, bet augstums – 2,3 metri.

Par nu jau sirmo dižakmeni Rencēnu pagastā nav aizmirsts – 2016. gadā tā apkopšanu un tīrīšanu no sūnām Lielās talkas laikā veica Rencēnu seniori, bet pēc diviem gadiem – 2018. gada 28. aprīlī – viņi organizēja tā apskati un lēma par dižakmens un tā atrašanās vietas apsekošanu un uzturēšanu kārtībā.

Ziemeļvidzemes lielāko dižakmeni – Ābeļu akmeni – ekskursijās bieži apmeklē arī bērni. Tas savos izmēros patiešām ir iespaidīgs, jo bērni uz tā virsmas aizņem pavisam nelielu vietu. Ciemos nereti brauc Naukšēnu vidusskolas un Rencēnu pamatskolas skolēni. Viņu izziņa par reģiona, novada dabas izcilo objektu liecina par jaunākās paaudzes interesi un vēlmi pētīt tuvā apkārtnē atrodamās mūžvecās liecības par laiku, dabu un vēsturi.

Akmens atrašanās vietu apzinājuši arī "slēpņotāji" jeb pasaulē izplatītās GPS spēles "Geocatching" spēlētāji – "dārgumu" slēpēji un meklētāji.

Raksts tapis sadarbībā ar Rencēnu pamatskolas novadpētniecības muzeja vadītāja Inesi Birzkopi un Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas vadītāju Andru Auniņa.