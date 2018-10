Pašiem sava Mona Liza: iecavnieki neparastā fotoprojektā 'atkārto' pasaulslavenas gleznas

"Mūsu ģimene Iecavu sauc par mājām jau piektajā paaudzē. Domājot par Latvijas simtgadi, nolēmu dāvāt iecavniekiem īpašu dāvanu – iejusties foto gleznu tēlos, kas veidoti, balstoties uz vecmeistaru darbiem," stāsta foto projekta "Pielaiko gleznu" autore, stiliste Dana Rodenkirhena. Viņas attēli pārsteidz ar detaļu precizitāti un senās elpas ieturēto stilu.

Dana ir profesionāla stiliste, imidža dizainere un fotogrāfe, kura ikdienā darbojas savā studijā. "Šajā foto gleznu projektā apvienoju savu interesi par mākslu, tērpu vēsturi un fotogrāfiju. Par modeļiem aicināju tieši iecavniekus," atklāj idejas autore. Projekts sācies ar pamatīgu mākslas vēstures pētīšanu, atlasot vairākus vecmeistaru darbus. Tie aptvēruši laika periodu no agrās renesanses līdz pat klasicismam.

"Mērķis bija izveidot pēc iespējas precīzāku gleznas kopiju. Darbs izvērtās tiešām pamatīgs un nopietns – pati šuvu kostīmus, veidoju rotas, piemeklēju aksesuārus, mēģinot pieturēties vēsturiskajam stilam un apstākļiem. Pati veidoju arī modeļu frizūras un grimu. Pirms katras fotosesijas rūpīgi studēju informāciju par konkrēto autoru, gleznu – svarīgi bija ievērot ne tikai gaismas virzienu, kompozīciju, koloristiku, bet arī mākslinieka dzīvesstāstu, idejas, kontekstu," par projekta gaitu atklāj Dana.

Foto: Dana Rodenkirhena

Idejas autore norāda, ka gleznotie portreti atklāj daudz vairāk nekā tikai personas ārējo izskatu un statusu: "Man nozīmīgi bija izjust arī tēla emocionālo stāvokli, raksturu, garīgo pasauli un to notvert arī foto versijā. Nereti, lai taptu viens darbs, gatavojos vairākas nedēļas. Modeļa svarīgākais uzdevums bija šajā vienā kadrā iejusties tēla raksturā, to visu parādīt acu skatienā. Tad no vairākiem simtiem uzņemto kadru atlasīju to īsto un vienīgo... Ja bija nepieciešams, veicu nelielu pēcapstrādi – maksimāli pietuvinot toņus, kontrastus, noskaņu orģinālajai gleznai."

Fotogrāfiju autore priecājas, ka Iecavas iedzīvotāji bijuši ieinteresēti un atbalstījuši viņu projekta tapšanas laikā. "Bija liels prieks satikt uz ielas cilvēkus, kas stāstīja, ka manu darbu iedvesmoti vakaros kopā ar ģimeni pēta gleznas un meklē līdzības. Gandarījums arī par modeļu amplitūdu – no bērniem līdz senioriem – gan sieviešu, gan vīriešu portretējumi," stāsta Dana. Viņai šķiet lieliski aptvert, ka tepat līdzās, Iecavā, ir gan sava Mona Liza, gan meitene ar pērļu auskaru.

"Kāpēc šis projekts man ir tik svarīgs? Pētot vecmeistaru kompozīcijas un koloristiku, es ļoti daudz mācījos. Katra cilvēka paša ziņā ir izvēle, ar ko izkrāsot un piepildīt savu dzīvi. Es izvēlos skaisto!" piebilst autore. Viņa atklāj, ka šobrīd tapuši 11 vecmeistaru darbi, bet vēl tiek veidoti četri. Tāpat gada nogalē Dana plāno noslēgt projektu izstādes veidolā.