Noderīgas viltības, ko aizņemti cilvēki izmanto produktivitātes rosināšanai

Darāma daudz, bet nekas nekustas uz priekšu... Domājams, daudziem pazīstama šī sajūta. Tomēr agrāk vai vēlāk (un labāk jau agrāk) sevi būs jāpiespiež stāties pretī pārbaudījumam, jāsakoncentrējas un patiešām jārīkojas. Šoreiz, iedvesmojoties no "Business Insider" ekspertiem, piedāvājam noderīgas viltības, kas ceļ produktivitātes līmeni, tādējādi aši vien rucinot darāmo darbu sarakstu.

Dari tagad! Varbūt šis ir mazliet amizants padoms, tomēr nevar noliegt, ka to dažkārt vērts likt lietā. Tā vietā, lai pavadītu laiku darbu atlikšanā un to plānošanas procesā, ķeries pie tā tagad! Protams, ne visu būs iespējams paveikt uzreiz, tomēr vismaz mazāko darbiņu tūlītēja izpilde (piemēram, kāds telefona zvans vai e-pasta nosūtīšana), var būtiski atvieglot tavu ikdienu, likvidēt prāta apjukumu starp daudzajiem darbiem un aiztaupīt lieku rūmi plānotājā.

Laika zagļu bloķēšana. Skaidrs, ka jo īpaši darbā ar datoru ir lērums lietu, kas var novērst tavu uzmanību. E-pasti, sociālie tīkli un citas izklaidējošas mājaslapas var būt īsts vilinājums, vismaz uz pāris minūtēm it kā atpūsties. Tomēr tas, ko bieži vien nepamanām – šīs vietnes būtiski tevi aizkavē, neļaujot pilnvērtīgi strādāt.

Ja proti sevi strikti ierobežot, tad tik vien kā ar visa izslēgšanu būs līdzēts, lai varētu ar pilnu sparu pieķerties pie darbiem, tomēr, ja neesi tik spēcīga rakstura, iespējams, vērts šīs lapas nobloķēt. Kā skaidro "Business Insider", interneta pārlūki piedāvā dažādas sevis kontrolējošas aplikācijas (Self control app), ar kuru palīdzību uz konkrētu laiku iespējams kādu vietni nobloķēt. Tas var būt lielisks risinājums, ja laika zagļi tevi kārdina!

Klausīšanās tukšumā. Ja tev ir jāstrādā vienā telpā kopā ar kolēģiem, noteikti esi pazīstama ar dažādiem fona trokšņiem, kas nereti izsit no sliedēm. Viens no variantiem ir mūzikas klausīšanās, taču arī tai piemīt tendence novirzīt prātu no svarīgā. Ja vēlies limitēt apkārt notiekošo jezgu, uzliec austiņas un klausies tukšumā. Piemēram, šī 10 stundu garā "mūzika" ļaus darbiem sarosīties ar īpašu uzmanību.

Vispirms uzmetums, bet tikai pēc tam perfekcija. Viena no tehnikām, ko vērts izmēģināt, ja darbu kalni sāk augt, bet to padarīšanas termiņi lēnām sāk iztecēt, – vienkārši darboties! Centies sakopot visus spēkus un darīt, cik vien jaudas! Šajā laikā centies iespringt uz apjomu, proti, jo vairāk padarīts, jo labāk, bet mazāk domā par perfekti nostrādātām niansēm. Līdz ko darbus esi aptuveni paveikusi, atgriezies un pieslīpē visu līdz perfekcijai.

Organizē un plāno savu ikdienu. Ķeries pie vecās labās pildspalvas un papīra lapas. Piemēram, ja esi sanāksmē vai vienkārši plāno kādu projektu, mēģini sagrupēt darāmos darbus jau uzskatāmā plānā. Vienkāršs veids: sadali papīra lapu ar vertikālu līniju; kreisajā pusē mini konkrēto projektu, bet labajā pusē paskaidro, kas ir darāms. Šāda vai citāda, tev ērta shēma būs daudz parocīgāka, nekā apzīmēti papīru stūrīši vai visi darāmie darbi vienā kaudzē. Centies būs specifiska un saprotama, lai pēc tam ātri vien spētu visu paveikt un nerastos jautājumi.

Lielu projektu sadalīšana mazākos, vienkāršākos uzdevumos. Nereti gadās, ka pirms ķeršanās pie lieliem darbiem nolaižas rokas. Un kā nu ne, ja labi apzinies, cik darbs ir iespaidīgs! Kā skaidro eksperti, daudz vienkāršāk saņemties kaut ko paveikt ir tad, ja iespējams sadalīt lielo projektu mazos, vienkāršākos darbiņos, tā soli pa solim virzoties uz finiša pusi.

Fokusēšanās uz vienu lietu. Ļoti svarīga ir prioritāšu izvirzīšana. Ja ķeries pie visiem darbiem, pastāv lielāka iespēja pielaist kļūdas vai vienkārši pazust darbu kalnos, tā arī līdz galam visu neizdarot. Tā vietā svarīgi izvirzīt kādu darbu kā prioritāti un veltīt tam savu uzmanību un laiku!

Padoms ilgtermiņā – biežāk darbojies ārpus sava komforta zonas. Lai arī jaunu lietu apgūšana un horizontu izpēte var konkrētajā dienā tavus darbus nedaudz nobremzēt, ilgtermiņā tas būs bonuspunkts. Jo vairāk tu būsi izkāpusi no savas komforta zonas, jo daudz vienkāršāks tev liksies viss, kas stāsies tavā ceļā. Turklāt tavas prasmes un zināšanas, pateicoties šim solim, tikai augs!