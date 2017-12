Darbības, kas apliecina – tu esi viņa īstā

Lai arī ir lietas, kas, protams, sakrīt, sievietes un vīrieši savas simpātijas un mīlestību pret otru cilvēku izrāda diezgan dažādos veidos. Ja savas jūtas viņš nav izteicis vārdos, iespējams, šīs "Power of Positivity" ekspertu izvirzītās pazīmes, kas apliecina vīriešu mīlestību, lieti noderēs.

Viņš tevī klausās. Vīrietis vienmēr pievērsīs uzmanību tam, kas viņu patiešām interesē. Tāpēc, ja tava otrā pusīte tiešām ieklausās tavos vārdos, ne tikai automātiski māj ar galvu, imitējot, ka visu dzird un saprot, tad tiešām tu būsi iekritusi viņa sirdī.

Viņš nebaidās kaut ko upurēt. Upurēt kaut ko kāda cita dēļ nav viegli, bet situācija kļūst daudz vienkāršāka, ja to dari tā cilvēka dēļ, kuru mīli. Vīrietis nejutīsies labi, ja viņa mīļotā būs nelaimīga, un viņš jutīsies neērti, ja kaut kā var mainīt šo situāciju, bet nedara to principa pēc. Viņš tevis dēļ darīs teju visu, pat veselīgi pamainīsies vai kāps ārpus savas komforta zonas. Tomēr jāatceras, ka visam savas robežas: te atradīsi psihoterapeites Kristīnes Ašmanes konsultētus piemērus, ko attiecību dēļ nevajadzētu upurēt.

Viņš parāda arī savu ievainojamību. Kaut kādā zināmā attiecību posmā vīrietis pierāda, ka var visu. Tomēr, laikam ejot, īstās attiecībās un kopā ar pareizo cilvēku dzelzs maskai ir jākrīt, parādot arī viņa emocionālo pusi.

Viņam patīk, kā tu izskaties. Vienmēr. Kurai gan no mums nav bijušas dienas, kad pašas spoguļattēls liek šausmās iedvesties? Tomēr, neraugoties uz to, tas, kurš tevi patiesi mīlēs, uzskatīs, ka tu arī šādās dienās esi visskaistākā!

Viņš ar tevi lepojas. Neatkarīgi no tā, vai esi brīnišķīga māte, cītīga darbiniece vai tuvojies saviem mērķiem – viņš būs lepns par to, ko tu dari. Turklāt viņš to nekautrēsies izrādīt.

Viņš cīnās tevis dēļ. Ja varbūt no sākuma neizrādīsi tik lielu atdevi un iesaisti attiecībās, viņš nemetīs plinti krūmos un pierādīs, ka ir tevis cienīgs. Kad tas tiks izdarīts, par viņa personīgo misiju kļūs tava labsajūta, un, ja kāds pret tevi neizturēsies cienīgi, viņš necietīs klusu.

Viņš pret tavu ģimeni un draugiem izturas ar cieņu. Vīrietis, kurš patiesi tevī ir ieskatījies, apzinās, ka viss, kas svarīgs ir tev, svarīgs ir arī viņam.

