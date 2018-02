Evija Skulte: vīrieši baidās no skaistām, stiprām un patstāvīgām sievietēm

Cik ilgi iespējams nemeklēt attiecības un laiku pavadīt tikai savā kompānijā? Un kāpēc ir tik daudz brīvu un lielisku sieviešu? Sarunu šovā "Starp mums runājot" atbildes meklē aktrise Evija Skulte.

Evija stāsta, ka viņai nav bijis ilgstošs periods, kad viņa bijusi dzīvi bez attiecībām, minot, ka ilgākais, kad baudījusi tikai savu kompāniju, varētu būt divi mēneši. Lai arī jāizceļ, ka viņai bijušas arī ļoti ilgstošas attiecības, piemēram, laulībā pavadīti gandrīz 10 gadi, viņa teic: "Kad es izšķīros, varbūt bija kādi divi mēneši un radās šī mīlestība."

Vaicāta, vai viņai nav bail ilgāku periodu būt vienai, Evija teic: "Nē, absolūti nē. Es netiecos pēc tā, lai man būtu attiecības, man vienkārši patīk šī burvīgā tauriņu sajūta vēderā. Tas man ir vajadzīgs." Viņa gan teic – tas nebūt nenozīmējot, ka attiecībām jābūt nopietnām tādā izpratnē, ka, piemēram, abi dzīvo kopā, bet randiņi un tikšanās esot patīkami.

Runājot par to, kāpēc vispār ir tik daudz brīvu un lielisku sieviešu, aktrise skaidro: "Viena lieta, ka vīrieši baidās no skaistām sievietēm. No stiprām, skaistām, patstāvīgām. Tāpēc, ka viņām nav vajadzīgs vīrietis, kas par viņu parūpējas – viņa pati ar visu tiek galā."