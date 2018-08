Piecas frāzes, kuras vīrietis attiecības vēlas dzirdēt no sievietes

Lai gan reizēm varētu šķist, ka skaļi izteiktas mīļuma un novērtējuma frāzes vīriešiem nav primāras, realitāte ir gluži pretēja. Liela daļa vīriešu, iespējams, nav tik emocionāli kā sievietes, taču arī viņi vēlas no savām sirdsdāmām dzirdēt vārdu virknējumus, kas gan attiecībās, gan arī viņos pašos rada drošības sajūtu. "Power of Positivity" eksperti apdokojuši dažus no tiem, kurus ikdienās steigā aizmirstas pateikt.

Es novērtēju tavas pūles. Vīrietim ir svarīgi zināt, ka viņš spēj pilnvērtīgi rūpēties par saviem mīļajiem. Tas nav saistīts tikai ar viņa pašapziņas celšanu, viņam vienkārši ir nepieciešams apzināties, ka lietas dara pareizi un liek justies visiem komfortabli. Tāpat nedrīkst aizmirst savam vīrietim atgādināt par viņa labajām rakstura iezīmēm – tieši kāpēc tev viņš iepatikās un ko tu viņā novērtē. Tu izskaties lieliski! Vienalga, vai attiecībās esat vien pāris mēnešus vai 10 gadus – vīrietim, tāpat kā sievietei, ir patīkami, ja tiek novērtēts viņa ārējais izskats, piemēram, nogriezti mati, nopirkts jauns krekls vai izmēģināts nebijis bārdas dizains. Protams, primāri svarīgs ir cilvēka raksturs, taču arī izskatam cilvēki pievērš uzmanību. Sakot šo frāzi, atgādināsi vīrietim, ka tev vēl joprojām viņš šķiet ārēji simpātisks un iekārojams. Man vajag tavu palīdzību. Vīriešiem nenoliedzami simpatizē stipras un par sevi pārliecinātas sievietes, taču neviens cilvēks nav no akmens, un vīrietis tieši novērtēs, ja spēsi izrādīt savu nevarēšanu kādā jomā. Viņi vēlas, lai sievietes cienītu viņu uzskatus un tomēr spētu novērtēt centienus palīdzēt. Vīrieši par daudzām tēmām izvēlas klusēt – visvairāk tas izpaužas attiecību sākumposmā. Ko tavs mīļotais tev nestāsta un iespējamos skaidrojumus, kāpēc šādas situācijas rodas, lūko šeit. Es tev uzticos. Varbūt kādam šķitīs dīvaini, bet vīrietis ir spējīgs uzticēties sievietei tikai tad, kad zina, ka mīļotā uzticas viņam. Vīrietim to ir svarīgi ne tikai dzirdēt, bet arī sajust, tāpēc par uzticību ieteicams runāt ļoti dažādās dzīves situācijām, piemēram, ka uztici viņam savus noslēpumus, uzticies, dodoties ar draugiem atpūsties, uztici viņa aprūpē sevi un savus mīļos. Savstarpēja uzticība ir viens no galvenajiem pamatnosacījumiem laimīgām attiecībām. Turies, esmu ar tevi! Vīrietis vēlas sev blakus dzīves partneri, kura viņu atbalstīs – protams, izteiks arī savu viedokli un palīdzēs izvairīties no iespējamām kļūdām, taču nenoniecinās viņa idejas, bet sniegs padomus. Lai arī cik vīrieši būtu spēcīgi (un šajā gadījumā runa nav tikai par fizisko spēku), viņi vēlas dzirdēt, ka sievietes viņus atbalsta, mīl un ciena. Ir gatavas būt blakus un arī kopīgi "rāpties no bedres laukā", ja būs vajadzīgs. Šajā rakstā iepazīsties ar attiecību aizkulisēm – ko īsti vīrieši slepenībā cer sagaidīt no sievietēm.