Vienkārši par sarežģīto: zelta likumi ilgām un laimīgām attiecībām

Pat tajās attiecībās, kurās ir jūtams ilgtermiņa potenciāls, reizēm kaut kas var noiet greizi, un iemesls tam ir pavisam vienkāršs – mēs visi esam tikai cilvēki, kuri pieļauj kļūdas un pēcāk no tām mācās. Iedvesmojoties no "Psychology Today", esam apkopojuši patiesus un vienkāršus padomus, lai kāda muļķīga kļūda neaizbiedētu tavu sirds āķīti.

Mācies, nevis kritizē

Neviens no mums attiecībās nav perfekts – ja tā šķiet, iespējams, tev turpinās rozā briļļu periods. Tā vietā, lai dienu no dienas pie sevis bubinātu par to, kas otra ikdienas rīcībās neapmierina, pamēģini uz to paskatīties no citas puses. Katrs mēs varam kaut ko mācīties viens no otra, un tieši atšķirība starp tevi un partneri var būt īpašais faktors, kāpēc esi izvēlējusies būt kopā tieši ar šo cilvēku.

Uztver to kā izaicinājumu. Cik bieži ikdienā izkāpjam ārpus savas komforta zonas un pamēģinām kaut ko citādu? Protams, ja nepatiku izraisa tikai kādi ikdienišķi paradumi, kas pat nedaudz kaitina, noteikti pastāsti par tiem savam partnerim. Bet, ja runa ir par kādu īpašu interesi vai hobiju, pamēģini to arī tu!