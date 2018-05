Uzņēmuma 'Gemoss' dibinātāja Ieva Treija: es vadu no sirds, nevis no grāmatas

Uzņēmēja Ieva Treija ikdienā vada vienu no spēcīgākajiem un pazīstamākajiem ēdināšanas un restorānu nozares uzņēmumiem Latvijā – "Gemoss". No sākotnējā divu cilvēku tandēma viņa ir izveidojusi 180 cilvēku komandu un uzņēmumu, kas veiksmīgi darbojas Rīgā, Tallinā un Liepājā.

Ievas Treijas stāsts par "Gemosa" veidošanos ir lasāms grāmatā "Kā gūt panākumus Latvijā", kas izdota ar "Baltic International Bank" atbalstu.

Ieva Treija bieži tiek minēta starp Latvijas pazīstamākajām biznesa sievietēm, un "Gemoss" ir uzņēmums, kurā darbinieki strādā ilgstoši, tur valda fantastiska atmosfēra, un arī finanšu dati liecina, ka Ievas vadītais uzņēmums aug un attīstās. Intervijā tiek meklētas atbildes uz jautājumu, kā Ievai izdevies uzbūvēt tādu uzņēmumu, kas pašai sniedz prieku un gandarījumu, un kas, viņasprāt, ir jādara, lai gūtu izcilus panākumus.

Sasniegumi ir komandas nopelns

"Atbildēt uz jautājumu, kas ir panākumu pamatā, man nav vienkārši, jo, godīgi sakot, nekad neesmu par to domājusi. Man panākumi drīzāk ir ieguldītā darba, darba mīlestības, patikšanas, veiksmes un pateicības rezultāts. Savukārt, gūstot panākumus, būtiski ir nekļūt augstprātīgam, jo vienmēr ir jāsaprot, ka sasniegumi nekad nav viena cilvēka nopelns, bet gan komandas. Tāpat manā gadījumā vienmēr ir bijusi kāda augstāka vara, kas ir palīdzējusi noteiktās situācijās – satikties ar vajadzīgajiem cilvēkiem, uzdot precīzākos jautājumus, nonākt īstajā vietā īstajā laikā.

Svarīgs ir godīgums un atklātība. Esmu izvēlējusies nemelot, līdz ar to, iespējams, man ir vieglāk dzīvot – ar skaidru attieksmi. Dažkārt esmu šerpa, bet patiesa.

Komanda noteikti ir svarīgākais, un arī stabilitāte – vismaz man. Lai gan biznesa grāmatas māca riskēt, iet uz visu banku, nebaidīties visu ārdīt un sākt no jauna, es to negribētu – man nav tāda spēka un vēlēšanās. Man drīzāk ir vēlme un enerģija turēt sev apkārt nemainīgu cilvēku loku, dot viņiem iespējas augt un attīstīties diezgan demokrātiskā vidē, ļaut darīt to, ko viņi vēlas, ievērojot kopīgus mērķus un virzību."

Jau no paša sākuma strādāja kā ģimene

"Viena no "Gemosa" panākumu atslēgām noteikti ir ģimeniskuma kods, kas ielikts uzņēmuma būtībā jau kopš pirmsākumiem. Savu darbību sākām privātmājā, līdz ar to mēs katru dienu pusdienojām kopā. "Gemoss" ir kā ģimene jau no paša sākuma.

Uzņēmumam paplašinoties, mēs no privātmājas izaugām, iekārtojāmies birojā, izveidojām vairumtirdzniecības vietu, sākām sadalīties un tik ciešu kopā būšanu vairs turpināt nevarējām. Tomēr ģimeniskums ir saglabājies. Mums joprojām ir savas tradīcijas – sporta spēles, sestdienas talka, Jaunā gada pasākums, vasaras ekskursijas, teātra apmeklējumi, boulings –, kas arī ir veidojušās ģimeniskā atmosfērā.

Izņemot vienu krīzes gadu, "Gemoss" ir nemitīgi audzis gan apgrozījuma, gan cilvēku skaita ziņā, un kolektīva gars ir saglabājies. Bieži vien cilvēki, uzsākot darbu pie mums, brīnās, kā tā var būt. Pie mums ir draudzīgāka iekšējā gaisotne. Interesantiem notikumiem ir piesātināts katrs gads, un tas palīdz saturēt komandu kopā."