Nieze un neizbēgamie pleķi: kā kopt ādu pirms un pēc matu krāsošanas

Lai arī cik kārtīgi un rūpīgi tiktu krāsoti mati, ir teju neiespējami izvairīties no krāsas nokļūšanas uz ādas. Mati pēc tam spīd un laistās, bet kā atbrīvoties no krāsas pleķiem vietās, kurās tiem it nemaz nevajadzētu būt? Iepazīsties ar "Goodhouskeeping" vienkāršajiem padomiem, kā nākamreiz šo neizbēgamo situāciju vērst par labu.

Pirmkārt, apdomā, kādus ādas kopšanas līdzekļus izmanto. Lielākajai daļai sieviešu krāsas nonākšana uz ādas (pieres, ausīm u.c.) rada vienkāršu nepatiku un dusmas, turpretī citām tā var izraisīt pat alerģisku reakciju un niezi. Ja tev ir jutīga āda, turpmākās rindas domātas tieši tev! Pasargā savu ādu un uzsmērē kādu uz eļļas vai vaska bāzes ražotu līdzekli, ziedi vietās, kurās visdrīzāk krāsa varētu nokļūt – uz pieres augšējās daļas, ausu ļipiņām, sprandas daļas u.c. Lieliski palīdzēs kokosriekstu eļļa vai matu balzams, kas neļaus krāsai tik viegli iesūkties ādā. Protams, jārēķinās, ka, krāsojot matus tumšos toņos, krāsa būs ilgāk un izteiktāk redzama uz ādas. Atceries, ka krāsu jāmēģina nomazgāt no ādas pēc iespējas ātrāk. Talkā ņem sejas toniku vai kādu citu līdzekli, kurš ir izgatavots uz alkohola bāzes. Var pamēģināt lietot arī sejas skrubi, taču jārēķinās, ka jutīgākam sejas tipam šāda tīrīšana var būt nepatīkama. Šajā rakstā izlasi, kā atgūt matu krāsas vēlamo toni. Pēc tam noteikti uzklāj uz sejas kādu mitrinošu krēmiņu, lai nomierinātu ādu. Taču neuztraucies, ja neizdodas pirmajā reizē visus krāsas pleķus uz ādas notīrīt. Divu vai trīs nedēļu laikā šīs vietas atgriezīsies vecajā izskatā pavisam dabiskā veidā. Ja tomēr gribi procesu paātrināt, ik pa laikam atkārto augstāk minētos soļus.