Vainags ne tikai skaistumam, bet arī spēkam: idejas oriģināliem Līgo dienas kroņiem

Tuvojoties Līgo svētkiem, jāsāk domāt par gaumīgām un skaistām galvas rotām, kas ne tikai glīti izskatīsies, bet arī spēs pasargāt un dot spēku. Vairāk par vainagiem, dažādiem izejmateriāliem, ziedu alternatīvām un pīšanas tradīcijām stāsta LFA valdes locekle un Floristikas meistardarbnīcas - skolas "Ziedulaiva" vadītāja Gaiva Mičule.

Mičule stāsta: "Modes tendence - rotāšanās ar kroņiem atnākusi pie mums tieši laikā. Latvijas dzimšanas dienas un dziesmu svētku gadā ļoti daudzas Latvijas meitenes un sievas rotājas ar vainagiem un kroņiem. Notiek dažādas kroņu veidošanu meistarklases visos Latvijas novados, kurās satiekas dalībnieces ar vēlmi savu svētku dienu padarīt greznāku un īpašāku ar pašas darinātu vainagu. Kroņi tiek veidoti gan no pērlītēm, stieplēm, auduma, gan no dzīviem ziediem, augiem un mākslīgiem materiāliem."

Foto: Floristikas meistardarbnīca – skola "Ziedulaiva"

Vainags, kas jau pēc savas būtības ir aplis, ir ne tikai mūžības, spēka, varas un goda simbols, bet tam piemīt arī maģisks spēks. Ziedu un augu vainags Saulgriežu laikā, veidots no īpaši katrai piemērotiem materiāliem. Tas stiprina, dod aizsardzību un pasargā no nebūšanām. Brīnišķīgi, ja to veido katra pati, ejot pļavās un izvēloties savus augus. Bet ar ziedu izvēli vēl nepietiek, ir vajadzīgas arī praktiskās iemaņas, kā tad pareizi savīt vainagu, kā stiprināt, noslēgt, kā izveidot, lai tam būtu laba forma, līdzsvars un vienmērīgs ziedu sakārtojums.

Vainaga veidošana ir rituāls, īpaši svarīgi tas ir jaunām, neprecētām meitām. Veidojot vainagu, iepinot katru ziediņu, tiek lolotas cerības par precībām un mīlestību. Ir vērtīgi, ja šīs zināšanas un prasmes jaunās meitenes saņem no dzimtas sievietēm paaudžu paaudzēs, taču to var arī iemācīties, apmeklējot floristu meistaru rīkotās nodarbības un meistarklases. Nav jābūt floristam, lai izveidotu savu kroni, bet praktiskās pamatzināšanas, ko var iegūt šādās nodarbībās, atvieglo vainaga vīšanu un palīdz īstenot arī dažu labu oriģinālāku ideju.

Foto: Floristikas meistardarbnīca – skola "Ziedulaiva"

Vainags, uzlikts galvā, cildina, sargā un godina pašu nēsātāju. Ja mīli un cieni sevi, tad tādu pašu attieksmi saņem no apkārtējiem. Katrs zieds un katra pērle, tad iemirdzas un atstaro prieku arī nēsātājas acīs.

"Un zinot, cik daudz un dažādas nodarbības kroņu veidošanā ir notikušas tieši šī gada laikā visā Latvijā, var droši apgalvot , ka tādu kroņu parādi un daudzveidību, kāda būs Dziesmu svētku laikā, Latvija vēl nebūs redzējusi!" teic Mičule.

Iedvesmojies skaistiem ziedu vainagiem, kā arī apskati iespējamās alternatīvas!