Klupšanas akmeņi ceļā uz veselīgu dzīvesveidu un atbrīvošanos no liekā svara

Fiziskās aktivitātes un pareizs uzturs ir lietas, ko uzskata par labas veselības stūrakmeņiem. Tāpat šie divi līdzekļi ir labākā metode cīņā ar liekajiem kilogramiem. Tomēr nereti cilvēki, cenšoties sasniegt ātru rezultātu, sev vairāk kaitē nekā palīdz, tāpēc nolēmām ielūkoties "Viņa" arhīva rakstos par izplatītākajām kļūdām, mēģinot atbrīvoties no liekā svara un uzsākot sportot. Ja arī tu esi nolēmusi dzīvot veselīgāk, iepazīsties ar lietām, ko labāk nedarīt.

Ļoti bieži, cenšoties atbrīvoties no liekā svara, cilvēki ķeras pie drastiskām diētām un ēšanas ierobežojumiem. Ideja it kā ir viegli saprotama: uzņemot mazāk kaloriju, nekā tiek patērēts, var samazināt svaru. Tomēr ne vienmēr rezultāts ir iepriecinošs, īpaši ilgtermiņā. Pārmērīga sevis ierobežošana ir viena no izplatītākajām dzīvesstila kļūdām, kas bremzē vielmaiņu. Tāpat par labu nenāk olbaltumvielu izslēgšana no uztura un nepietiekams miegs. Par citām kļūdām lasi šeit.

Nereti cilvēki nobīstas no veselīga dzīvesveida, jo uzskata, ka tas ir sarežģīts un dārgs. Tomēr tā nebūt nav. Tāpat arī veselīgs uzturs nenozīmē, ka tas ir garlaicīgs. Cilvēki, kas ēd veselīgi, nepārtiek no ūdens un salātu lapām. Pilnvērtīgs uzturs ir daudzvērtīgs un bagātīgs. Par to plašāk lasi šeit.

Ja esi nolēmusi uzsākt sportot, neatkarīgi no tā, vai plāno apmeklēt sporta zāli, skriet vai braukt ar velosipēdu, ieklausies speciālistu ieteikumos par to, kā nenodarīt sev pāri. Tāpat uzzini par kļūdām, kas došanos uz sporta zāli padara par laika izniekošanu.