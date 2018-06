Pieņemšanās svarā un redzes problēmas: kādas sekas var radīt regulārs miega trūkums

Ikviens, kuram kaut reizi dzīvē bijusi situācija, kad diennakts laikā gulētas tik pāris stundas, saskāries ar miega trūkuma ietekmi uz organismu. Tad cilvēks parasti ir sapīcis, kašķīgs un neapmierināts, taču tā ir tikai redzamā daļā – "Healthline" vēsta, ka ilgtermiņā miega trūkums var izraisīt nopietnākas veselības problēmas, ietekmējot dažādas orgānu sistēmas.

Lai ķermenis spētu funkcionēt, regulārs un pietiekams miegs nepieciešams tikpat ļoti, cik gaiss un pārtika. Izplatīts ir uzskats, ka astoņas stundas ir optimālais laiks, cik cilvēkam vajadzētu diennakts laikā gulēt, taču patiesībā viss ir atkarīgs no vecuma.

ASV Nacionālais miega fonds secinājis, ka pieaugušam cilvēkam vecumā no 18 līdz 64 gadiem vajadzētu gulēt no septiņām līdz deviņām stundām, bet tiem, kas sasnieguši 65 gadu vecumu, jāguļ no septiņām līdz astoņām stundām. Visvairāk vajadzētu gulēt jaundzimušajiem (ieteicams 14-17 stundas), nedaudz mazāk var gulēt zīdaiņi (11-15 stundas), pirmsskolas vecuma bērniem rekomendē gulēt 10-13 stundas, bet skolas vecuma bērniem un tīņiem jāguļ 8-11 stundas. Plašāk par pētījumu lasi šeit.