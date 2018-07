Veselības uzlabošanai: kādus produktus ieteicams lietot gados vecākiem cilvēkiem

Tu esi tieši tik jauns, cik jūties, taču cilvēka organisms iekārtots tā, ka pēc 50 gadu vecuma tas sāk funkcionēt citādāk - vairs ne tik efektīvi kā jaunībā pārstrādā neveselīgo pārtiku, kā arī strauji uzņemt nepieciešamos vitamīnus. Kurus produktus būtu ieteicams lietot uzturā, rūpējoties par savu imunitāti, ķermeni, kā arī prāta spējām, atklāj "Apotheka" farmaceite Terēze Jankovska.

Spēcinošie augļi

Cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma bieži rodas asinsspiediena un holesterīna problēmas, līdz ar to nav ieteicams lietot uzturā produktus, kuriem ir augsts cukura līmenis, piemēram, augļus. Tomēr ir pierādīts, ka ābolu, bumbieru un avokado lietošana uzturā var būtiski samazināt dažādas kaites. Zināms, ka patiesībā āboli palīdz regulēt cukura līmeni asinīs, turklāt tie satur C vitamīnu, kalciju un ir šķiedrvielu un labvēlīgo antioksidantu avots. Bumbieri ir bagātināti ar vitamīnu C, savukārt mīkstais un krēmīgais auglis avokado izpelnījies popularitāti savas garšas, minerālvielu un vitamīnu K, C, B un E daudzuma dēļ. Avokado satur arī kāliju un varu, tāpēc tā lietošana var mazināt grumbiņu rašanos un palīdzēt uzlabot ādas elastību, kas ir divtik aktuāla cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Aprikozes svaigā vai žāvētā veidā var lietot kā uzkodu, jo tām piemīt maiga garša. Tās satur dzelzi, kas uzlabo ādas veselību un gremošanas sistēmu.

Vērtīgie dārzeņi

Nereti, pārkāpjot 50 gadu slieksni, saasinās redzes, mutes dobuma, holesterīna un asinsspiediena problēmas. Lai mazinātu šīs kaites, noteikti ieteicams lietot burkānus, kuri būs vispiemērotākais dārzenis ikdienas uzturā, it īpaši, ja ir sirds un asinsvadu, imūnsistēmas un gremošanas problēmas. Burkānā ir beta karotīns, šķiedrvielas, vitamīni (A, C, E, B8), kā arī minerālvielas (kālijs, varš, mangāns, dzelzs).

Arī bietes un ķiploki ir lielisks uzturvērtību avots, kuru iekļaut ēdienkartē. Ķiploks palīdz stiprināt imunitāti un uzlabot organisma spēju cīņā pret baktērijām un dažādām saslimšanām. Tam piemīt īpašības, kas palīdz cīnīties pret mikrobiem un vīrusiem . Tas ir ļoti svarīgi, jo bieži vien, gadiem ejot uz priekšu, slimības sāk kļūt par ikdienu novārdzinātās imūnsistēmas dēļ. Savukārt bietēs esošās minerālvielas palīdz stiprināt zobus un kaulus, tajās atrodamie vērtīgie ogļhidrāti nodrošina organismu ar enerģiju un stabilizē vielmaiņu. Ne mazāk būtiski ir tas, ka bietēs esošie vitamīni sekmē sarkano asinsķermenīšu veidošanos, stiprina imunitāti un nostiprina asinsvadu sieniņas.

Vīriešiem virs 50 gadu vecuma īpaši piemērota būs sparģeļu iekļaušana savā ikdienas uzturā, jo tie aizsargā prostatu un samazina tās vēža risku, kas saistīts ar sastāvā esošo augsto likopēna daudzumu.

Vitamīniem bagātās ogas

Ogu daudzveidība ir plaša, taču par atzītākajām un veselīgākajām ogām, kuras iekļaut ēdienkartē pēc 50, nereti uzskata mellenes un ķiršus. Un tas ir pamatoti! Mellenes satur spēcīgus antioksidantus, lai cīnītos ar organismā esošajiem brīvajiem radikāļiem, kurus izraisa smēķēšana, piesārņots gaiss, mazkustīgs dzīvesveids, alkohols, arī sadzīves ķimikālijas un kaitīgas pārtikas piedevas. Būtiski ir tas, ka mellenes ir arī lielisks palīgs sliktā holesterīna samazināšanā un asinīs esošā cukura līmeņa optimizēšanā.

Sasniedzot 50 gadu vecumu, aizvien izplatītākas paliek žultspūšļa slimības, insults, ateroskleroze. Lai samazinātu šo un citu slimību iespējamību, katru dienu nepieciešams uzņemt C vitamīnu. Kurš gan spētu iedomāties, ka ķirši satur 65 reizes vairāk C vitamīna nekā apelsīni? Ķirši ir gards C, A un B vitamīnu avots, ko papildina dzelzs un kalcijs. Ķiršos esošais C vitamīns palīdzēs ne tikai cīnīties ar slimībām, kas saasinās vecumdienās, bet arī uzlabos gremošanu un regulēs cukura līmeni asinīs.

Svarīgās taukskābes omega-3

Omega-3 ir nozīmīga loma ne tikai jauniešu uzturā, bet jo īpaši tiem, kuri ir sasnieguši vismaz 50 gadu slieksni. Šīs taukskābes nodrošina pilnvērtīgu nervu šūnu, acs tīklenes, sirds un smadzeņu darbību. Vispārzināma ir omega-3 taukskābju labvēlīgā iedarbība uz sirds un asinsvadu sistēmu. Regulāri lietotas pietiekamā daudzumā, taukskābes samazina holesterīna līmeni asinīs, sargā artērijas no aterosklerozes, samazina trombu veidošanās risku, palīdz normalizēt asinsspiedienu. Omega-3 arī palīdz novērst vecumdienās tik ļoti izplatītās problēmas ar locītavām, saglabājot kustīgumu un elastību, aizkavē sīko locītavu deformāciju, kā arī palīdz ādai izskatīties veselīgākai un svaigākai, samazina tās sausumu un stiprina matus un nagus. Svarīgās taukskābes var uzņemt, piemēram, lietojot uzturā lasi.

Citi vērtīgi produkti un vitamīni

Ja roka sniedzas pēc kā garda, tad 30-60 grami tumšās šokolādes dienā būs visnekaitīgākais kārums un pat palīdzēs pazemināt asinsspiedienu. Savukārt veģetāriešiem un vegāniem iecienītā kvinoja satur B2 vitamīnu, magniju, mangānu, dzelzi un būtisko aminoskābi lizīnu.