Щедрый пасхальный стол — с вкусной выпечкой, обилием соленостей, копченостей, сладостей и мясных блюд — может стать настоящим шоком для пищеварительной системы тех, кто честно постился 49 дней, не позволяя себе запретных соблазнов.





Чтобы не угодить после такого пира на прием к гастроэнтерологу или, того хуже, на больничную койку, следует разумно подходить к своему питанию после завершения поста, особенно в первые две недели.





Почему это важно? За семь недель организм привыкает работать в более экономном режиме расходования энергии и по инерции сохраняет его еще некоторое время спустя. А значит, уменьшается интенсивность обмена веществ и синтеза разнообразных ферментов.





Поэтому, во-первых, почти все калории пасхальных застолий идут не на укрепление сил, а на "округление" талии и бедер: организм продолжает расходовать на свои нужды внутренние ресурсы, а калории, содержащиеся в пище, накапливает впрок.





Во-вторых, ему не хватает желудочного сока и ферментов для переваривания обильной и тяжелой еды.





Каким же рекомендациям нужно следовать, чтобы выйти из поста без ущерба для здоровья?