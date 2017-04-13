Не так много времени осталось до наступления Пасхи: в 2017 году этот светлый праздник приходится на 16 апреля. Честь и хвала тем, кто проявил силу духа и воли, выдержав семь недель Великого поста! Но правильно выйти из поста не менее важно, чем соблюдать его. Как завершить пост, чтобы не навредить здоровью? Читайте рекомендации специалистов на Passion.ru.
Щедрый пасхальный стол — с вкусной выпечкой, обилием соленостей, копченостей, сладостей и мясных блюд — может стать настоящим шоком для пищеварительной системы тех, кто честно постился 49 дней, не позволяя себе запретных соблазнов.
Чтобы не угодить после такого пира на прием к гастроэнтерологу или, того хуже, на больничную койку, следует разумно подходить к своему питанию после завершения поста, особенно в первые две недели.
Почему это важно? За семь недель организм привыкает работать в более экономном режиме расходования энергии и по инерции сохраняет его еще некоторое время спустя. А значит, уменьшается интенсивность обмена веществ и синтеза разнообразных ферментов.
Поэтому, во-первых, почти все калории пасхальных застолий идут не на укрепление сил, а на "округление" талии и бедер: организм продолжает расходовать на свои нужды внутренние ресурсы, а калории, содержащиеся в пище, накапливает впрок.
Во-вторых, ему не хватает желудочного сока и ферментов для переваривания обильной и тяжелой еды.
Каким же рекомендациям нужно следовать, чтобы выйти из поста без ущерба для здоровья?