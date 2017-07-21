Действительно ли касторовое масло помогает волосам расти?

В интернете полно советов и статей, в которых нахваливают касторовое масло за его чудодейственную способность восстановить рост волос, сделать их пышными или отрастить густые брови и ресницы. Издание Health.com обратилось к дерматологу с вопросом, действительно ли касторовое масло настолько хорошо и безопасно ли оно для кожи лица и головы.

Доктор Джошуа Зайхнер, дерматолог и директор косметических и клинических исследований в госпитале Маунт-Синай в Нью-Йорке говорит, что "касторовое масло в основном используется как натуральное средство для тонких или редких волос. Оно богато жирными кислотами и помогает волосяным стержням обрести блеск и выглядеть толще. Более того, касторовое масло обладает антибактериальным действием. Оно уменьшает воспаление и волосяные луковички лучше питают волосы".





Однако густое масло может раздражать кожу, поэтому доктор Зайхнер советует использовать масло с особой осторожностью: "Касторовое масло может вызвать раздражения, поэтому применять масло на лице вокруг глаз или на бровях нужно очень аккуратно. Данных, которые подтверждают благотворное воздействие касторки на волосы, не так уж и много, и большинство сведений в интернете мы можем почерпнуть из сомнительных источников". Если при использовании масла вы испытываете дискомфорт, жжение, покалывание, сразу же удалите масло с кожи. Если у вас на лице акне, то избегайте попадания масла на пораженную кожу — густая консистенция может только усугубить акне.





Касторовое масло может помочь избавиться от перхоти на голове, что в свою очередь может усилить рост волос. По словам доктора Зайхнера, перхоть появляется из-за высокого содержания дрожжевых грибков на коже головы. Кожа воспаляется, а воспаление в свою очередь может помешать нормальному росту волос. В этом смысле касторовое масло оказывает действие, схожее с противогрибковыми шампунями от перхоти.





Если вы решили использовать масло на волосах, то лучше всего оставить масло в волосах на ночь, но так как масло может раздражать кожу, попробуйте начать с коротких процедур. Например, в течение минуты втирайте масло в кожу головы, а затем смойте.





Самый безопасный способ обрести густую и блестящую шевелюру — использовать шампунь и кондиционер для истончающихся волос: "Благодаря своему составу эти продукты усиливают густоту волос, придавая волосам больший объем. Использование неподходящего шампуня или кондиционера может ухудшить состояние волос и их внешний вид", — заключает доктор.