Фотограф Джулия Бусато себя описывает не только как мать, друга и артистку, но и как женщину, которая не вписывается в современное общество.

"Я начала создавать эту серию фотографий, потому что хотела напомнить миру, что красота не измеряется строгими стандартами, и их нельзя слепо относить ко всем. Я хочу показать, что каждое тело по-своему красиво и уникально. Бессмысленно требовать от нас, чтобы мы были одинаковыми. Бессмысленно загонять самих себя в эти рамки. Разнообразие — это то, что жизнь делает интересной", — рассказывает Джулия.

Первых женщин фотограф запечатлела около года назад. Затем она выставила снимки в социальные сети, где на них обратила внимание группа энтузиастов под названием Effyourbeautystandards [с англ. "к черту ваши стандарты красоты" — прим.ред.]. После того, как группа начала делиться фотографиями, у пользователей соцсетей возник огромный интерес по отношению к проекту. Вдохновившись отзывами, фотограф продолжила развивать свою идею.

Несмотря на полную пристойность обнаженной натуры, профиль Джулии неоднократно закрывали на Фейсбуке из-за жалоб оскорбленных зрителей. Тем не менее, она не сдается.

"У каждого человека имеется своя история о том, почему он не вписывается в современные стандарты. Речь идет не только о лишнем весе… Манекены на фото также использованы в различном виде, дабы показать этот нюанс и персонифицировать каждую историю. Те рассказы, что я услышала во время своей работы, мотивируют меня продолжать проект", — рассказывает Джулия.

Автор идеи объясняет, что в рамках своего проекта фактически создает платформу, при помощи которой женщины могут делиться личными историями, вместе с тем поднимая свою самооценку и "излечивая внутреннюю боль". Этот проект также служит напоминанием о том, что быть отличным от других — совершенно нормально.

Джулия говорит, что ее проект далек от завершения, потому что у нее еще достаточно героев, которые могли бы показать миру, что размер, цвет кожи, религиозная принадлежность и сексуальная ориентация, а также физические и ментальные ограничения или социальный статус — не являются первостепенными и всеопределяющими понятиями, "ведь мы женщины — достаточно сильны, чтобы все пережить".