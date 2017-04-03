Несмотря на беременность, российская модель Ирина Шейк продолжает активно работать. В своем личном блоге невеста Брэдли Купера поделилась фотографией обложки номера немецкого Vogue, которую она украсила, пишет Леди.mail.ru.
Отметим, что для обложки Ирина снялась без макияжа. "Новый год, еще одна новая обложка", — подписала снимок Шейк.
Напомним, о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, в СМИ активно заговорили в ноябре, когда папарацци сфотографировали модель с заметно округлившимся животиком. Кроме того, по слухам, Ирина и ее возлюбленный Брэдли Купер уже обручились, правда, сама пара никак не комментирует эту информацию.