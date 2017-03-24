За последние 60 лет женщины сильно изменились, пишет портал "Новое время", ссылаясь на издание The Іndependent и исследование британского бренда нижнего белья Bluebella.
Марка проанализировала свои лекала за десятки лет, рассмотрела данные индустрии моды, опроса British Bra Survey, Управления национальной статистики и Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Как выяснилось, в 1957 году среднестатистическая британка была 157,5 см ростом, весила 57 кг и носила 12-й размер платья. В 2017 году женщины стали выше 165 см, весят в среднем почти 70 кг и носят платья 16-го размера.
Наиболее заметны изменения в размере бюста. Если раньше средний размер женского бюстгальтера был 34B размер, то сейчас он вырос до 36DD (размер Ким Кардашьян).
Однако изменения видны не только в женском теле, но и в уровне жизни женщин. В 1957 году средняя продолжительность жизни женщин составляла 73 года, а сейчас женщины живут около 83 лет. Если 60 лет назад британки зарабатывали 10 фунтов в неделю, то сейчас недельный заработок вырос до 530 фунтов.
Изменилось и питание: в 1957 году женщины потребляли 1800 калорий в день, а современные женщины съедают в среднем 2300 калорий. Также в 2017 году женщины чаще занимаются спортом.
"То, как женщины изменились за последние 60 лет, просто поразительно!", — отметила главный исполнительный директор Bluebella Эмили Бенделл.