Марка проанализировала свои лекала за десятки лет, рассмотрела данные индустрии моды, опроса British Bra Survey, Управления национальной статистики и Национальной службы здравоохранения Великобритании.





Как выяснилось, в 1957 году среднестатистическая британка была 157,5 см ростом, весила 57 кг и носила 12-й размер платья. В 2017 году женщины стали выше 165 см, весят в среднем почти 70 кг и носят платья 16-го размера.





Наиболее заметны изменения в размере бюста. Если раньше средний размер женского бюстгальтера был 34B размер, то сейчас он вырос до 36DD (размер Ким Кардашьян).



