Первый седой волос у меня появился, когда мне было 19 лет. Ну подумаешь, выдернула — и забыла. Правда, через два года седина завоевала столько пространства на моей голове, что профилактическое выдергивание утратило смысл — пришлось бы ходить с проплешинами. Знаю, виновата генетика: мои мама и бабушка поседели к 30 годам, и я, разменяв четвертый десяток, не отстаю.





А тогда, на последнем курсе института, я на какое-то время смирилась с процессом, но седина прибывала в геометрической прогрессии, так что я сдалась и купила краску для волос. Мои собственные были довольно темными, и я стала краситься в черный цвет. Сейчас борцы за естественность точно спросили бы, ну зачем же так радикально. С сединой же многие ходят и не парятся. И вообще, медитация и биодобавки магния чудесным образом возвращают седым волосам первозданный цвет. Ничего подобного. Я проверяла.





A post shared by Hairbesties Community (@guytang_mydentity) on Mar 9, 2017 at 5:56am PST

С сединой смиряются по разным причинам. Например, лень заморачиваться. Ведь ухаживать за седыми волосами — задача не для слабонервных. Долгий и мучительный выбор специального оттеночного шампуня, регулярное тонирование, а то и окрашивание. Да, элегантные бабульки с идеально белыми буклями тратят кучу времени на поддержание ровного цвета волос. А шикарная платиновая челка Мерил Стрип в роли Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada" — отнюдь не признак того, что железная леди не следит за собой, заваленная кучей работы.

Парикмахеры говорят, что женщины с седыми волосами приходят к ним часто. Однако тех, кто с этой сединой совсем ничего не делает, — единицы. Потому что седина капризна. В своем первозданном виде седые волосы выглядят плохо. У них неоднородный оттенок, по всей длине волоса в хаотичном порядке замиксованы микроучастки белого, серого, черного и даже бежевого цвета. В итоге получается невнятный пегий тон. Вторая проблема — неоднородная структура волос.

Когда у меня нет времени на парикмахерскую и седые корни отрастают на несколько сантиметров, проблему видно особенно хорошо. По сравнению с идеально гладкими окрашенными участками волос, седые — ломаные, пушистые, жесткие. Мне не нравится.

A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Apr 10, 2017 at 1:09am PDT

Зачем я все это пишу? Затем, что спустя годы борьбы с сединой и ее тотального изничтожения с помощью краски я решила… покрасить волосы в серебристый цвет. В качестве причин я бы сейчас могла назвать стремление к естественности, принятие себя такой, какая есть, и вспомнить прочие совершенно не близкие мне истины. Которые будут неправдой. Я решила вернуть седину, потому что серебро в волосах вдруг вошло в моду и впервые показалось мне красивым.

Я давно слежу за инстаграмом голливудского парикмахера-колориста Гая Танга @guy_tang. Всего пару сезонов назад любовалась там на радужные пряди — с восхищением, правда, без желания устроить такое на своей голове. А сейчас в ленте появились кадры с седовласыми красотками.

Какие классные, оказывается, оттенки могут быть у седины! Сверкающая платина, серебро, черный жемчуг. А еще есть спецэффекты — перламутровый, матовый, затемненные корни. И ведь на моей голове тоже могло быть что-то подобное, если бы я много лет не закрашивала седые волосы.

A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Mar 28, 2017 at 9:44am PDT



A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Mar 26, 2017 at 4:32pm PDT



A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Mar 22, 2017 at 6:50am PDT



A post shared by Guy Tang® (@guy_tang) on Feb 28, 2017 at 10:27pm PST