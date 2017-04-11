С сединой смиряются по разным причинам. Например, лень заморачиваться. Ведь ухаживать за седыми волосами — задача не для слабонервных. Долгий и мучительный выбор специального оттеночного шампуня, регулярное тонирование, а то и окрашивание. Да, элегантные бабульки с идеально белыми буклями тратят кучу времени на поддержание ровного цвета волос. А шикарная платиновая челка Мерил Стрип в роли Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada" — отнюдь не признак того, что железная леди не следит за собой, заваленная кучей работы.
Парикмахеры говорят, что женщины с седыми волосами приходят к ним часто. Однако тех, кто с этой сединой совсем ничего не делает, — единицы. Потому что седина капризна. В своем первозданном виде седые волосы выглядят плохо. У них неоднородный оттенок, по всей длине волоса в хаотичном порядке замиксованы микроучастки белого, серого, черного и даже бежевого цвета. В итоге получается невнятный пегий тон. Вторая проблема — неоднородная структура волос.
Когда у меня нет времени на парикмахерскую и седые корни отрастают на несколько сантиметров, проблему видно особенно хорошо. По сравнению с идеально гладкими окрашенными участками волос, седые — ломаные, пушистые, жесткие. Мне не нравится.
Зачем я все это пишу? Затем, что спустя годы борьбы с сединой и ее тотального изничтожения с помощью краски я решила… покрасить волосы в серебристый цвет. В качестве причин я бы сейчас могла назвать стремление к естественности, принятие себя такой, какая есть, и вспомнить прочие совершенно не близкие мне истины. Которые будут неправдой. Я решила вернуть седину, потому что серебро в волосах вдруг вошло в моду и впервые показалось мне красивым.
Я давно слежу за инстаграмом голливудского парикмахера-колориста Гая Танга @guy_tang. Всего пару сезонов назад любовалась там на радужные пряди — с восхищением, правда, без желания устроить такое на своей голове. А сейчас в ленте появились кадры с седовласыми красотками.
Какие классные, оказывается, оттенки могут быть у седины! Сверкающая платина, серебро, черный жемчуг. А еще есть спецэффекты — перламутровый, матовый, затемненные корни. И ведь на моей голове тоже могло быть что-то подобное, если бы я много лет не закрашивала седые волосы.