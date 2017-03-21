

К примеру, один из самых распространенных мифов — прямая зависимость качества шампуня от его цены. Нет, нет и еще раз нет! Цена шампуня не всегда говорит о его качестве. Земите указывает, что выбирая средство, НЕЛЬЗЯ ориентироваться исключительно на его стоимость. Гораздо важнее смотреть на состав шампуня, и на то, для решения каких проблем он предназначается. Ваша цель — выбрать из множества вариантов наиболее подходящий ВАМ, и осознанно оценить эффект шампуня именно на ВАШИ волосы, а не руководствоваться отзывами других людей. Помните, что главный показатель — ваше самочувствие.