Странный и опасный тренд: врачи предупреждают о вреде "кока-кольного" загара

Что только не сделаешь ради красивой и смуглой кожи, особенно в погодных условиях нашего лета, когда на пляже загореть едва ли получится. Здесь на помощь приходит и фармакология, и широкий выбор бьюти-средств с эффектом автозагара, но как показывает практика, находится немало любителей неординарных решений — одно из них, к примеру, включает в себя использования для загара кока-колы.