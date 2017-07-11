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Странный и опасный тренд: врачи предупреждают о вреде "кока-кольного" загара

DELFI Woman
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Странный и опасный тренд: врачи предупреждают о вреде "кока-кольного" загара
Foto: AFP/Scanpix

Что только не сделаешь ради красивой и смуглой кожи, особенно в погодных условиях нашего лета, когда на пляже загореть едва ли получится. Здесь на помощь приходит и фармакология, и широкий выбор бьюти-средств с эффектом автозагара, но как показывает практика, находится немало любителей неординарных решений — одно из них, к примеру, включает в себя использования для загара кока-колы.

Уже в прошлом году тренд "кока-кольного" загара начал набирать популярность в Великобритании, и самые "продвинутые" модники поспешили сменить свои солнцезащитные кремы на бутылки с шипучкой. В этом году странная тенденция распространилась еще дальше. Не имея под собой никаких научных обоснований, она захватила интернет, и (видимо из-за цвета напитка) люди решили, что кока-кола может стать эффективным акселераторам загара.

A post shared by Coca-Cola (@cocacola) on Sep 2, 2016 at 2:00pm PDT


Нанесение на кожу коричневой газировки действительно может временно окрасить ее, но из-за кислотности напитка и сопутствующей ей эксфолиирующей функции, солнечные лучи будут глубже проникать в кожу, а следовательно риск ожога у любителей кока-колы в значительной мере повышается, пишет Independent.

Специалист по уходу за кожей Энди Миллворд объясняет, что высокий уровень кислотности лимонада сам по себе может вызвать повышенную чувствительность кожи к солнечному свету. "Кока-колу используют для очистки металлических изделий от ржавчины — только представьте, насколько агрессивна она может быть по отношению к вашей коже", — говорит он.

A post shared by Coca-Cola (@cocacola) on Jun 9, 2016 at 3:23pm PDT

Специалисты предупреждают: принятие солнечных ванн без применения защитных средств не только не принесет желаемого результата, но и может нанести непоправимый вред вашей коже, включая повышенный риск заболевания раком.

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DELFI Woman

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