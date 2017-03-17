Для большинства людей "хорошие" бактерии связаны исключительно с нормализацией работы желудочно-кишечной системы. Однако теперь пробиотики добавляют в крема и спреи для лечения различных расстройств кожи вроде экземы, а также избавления от прыщей. Хорошо известно, что наш кишечник содержит миллионы бактерий, но и на нашей коже их огромное количество. Многие из этих микроорганизмов напрямую влияют на то, как эта кожа выглядит.
Профессор Галло в настоящее время испытывает различные крема для лица, содержащие пробиотики, при лечении экземы. Причем "хорошие" бактерии также забираются с лица пациентов. Этот метод ученый создал после того, как узнал, что у людей с экземой отмечается сниженный уровень бактерий, сражающихся с Staphylococcus aureus — микроорганизмами, которые и вызывают экзему. А вот у здоровых людей количество защитных бактерий S. epidermidis и S. hominis выше. Именно эти бактерии и составляют основу для экспериментальных кремов против экземы.