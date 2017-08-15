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Угри на теле: причины возникновения и методы борьбы с ними

DELFI Woman
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Угри на теле: причины возникновения и методы борьбы с ними
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Многие из нас радуются окончанию подросткового возраста, потому что в прошлом остаются прыщи и акне на лице. Но не у всех. Многих людей эти проблемы с кожей преследуют и во взрослом возрасте. Но акне поражает не только лицо, и может коснуться других частей тела. Power of Positivity рассказывает, в чем кроется причина этого недуга и как его победить.

Для большинства людей акне — проблема косметического характера, и вызванный ею психологический дискомфорт часто перевешивает физический. Но не стоит излишне переживать — дерматологи нашли решение, которое может вам помочь.

Одежда

Ваша одежда может спровоцировать появление акне на теле или усугубить уже имеющуюся проблему. И дело даже не в материале, из которого сшита одежда, а в том, как он воздействует на кожу. Одежда, которая постоянно трется о кожу в местах, предрасположенных к высыпанию, способна вызвать вспышку акне. Причина? Доктор Нил Шульц считает, что "пот необязательно может способствовать высыпанию, но именно трение становится главной причиной".

Когда одежда трется о кожу в чувствительной области, она затирает грязь и инородные частицы глубже в поры, и это вызывает воспаление. Облегающая одежда — например, спортивная форма, может вызывать рост бактерий, пока вы потеете, а в одежде из спандекса кожа забивается собственным салом и прекращает дышать.

Как решить проблему?

Лучшим решением будет избегать облегающей одежды, а вместо этого надевать что-то полегче и посвободнее. Если ваши ягодицы или ноги покрываются акне, возможно причина кроется в обтягивающих легинсах, и есть смысл заменить их на спортивные шорты, в которых кожа сможет дышать.

Если изменения в гардеробе по каким-то причинам невозможны, то попробуйте сменить средство для очищения кожи. После тренировки используйте средства, содержащие салициловую кислоту, и применяйте их вместе с щеткой или отшелушивающей перчаткой для тела. Таким образом вы удалите пот и частички отмершей кожи, которая может забивать поры и вызывать воспаление. Если у вас акне на спине, то стоит попробовать средства посильнее.

На разных частях тела кожа имеет разную толщину и по-разному реагирует на отшелушивание. Например, кожа лица тоньше и более чувствительнее к таким веществам как салициловая кислота, чем кожа на спине, соответственно, для этой части нужно более щадящее очищающее средство.

Если кожа на спине предрасположена к акне — забудьте о рюкзаках. Лямки и сама сумка может тереть кожу и втирать грязь, пот и отмершие частички кожи в поры. Попробуйте носить сумку через плечо — возможно, это несколько облегчит вашу проблему.

Часто мы считаем нашу одежду, материалы, из которых она сделана, и химикаты, которыми она обработана, безвредными. Но зачастую это не так, и если вы подозреваете, что в акне на вашем теле виновата одежда, попробуйте на несколько недель сменить фасоны и материал, и посмотрите на результаты. Если это и аптечные средства вам не помогают, обратитесь к дерматологу, который сможет посоветовать вам другие решения.

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DELFI Woman

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