Известный латвийский дизайнер Анна Ледскалниня проведет в Риге традиционный ежегодный Sample Sale. На мероприятии, которое продлится всего три дня, рижские модницы и гости столицы смогут приобрести уникальные вещи марки ANNA LED по особым ценам.

Sample sale — распространенная практика в фэшн-индустрии. В рамках таких распродаж дизайнеры предлагают своим друзьям и клиентам приобрести интересные вещи из последних сезонных коллекций, эксклюзивные образцы из капсульных коллекций, а также винтажные предметы одежды и аксессуары.

Подобные мероприятия устраиваются, когда у дизайнера скапливается достаточно много образцов вещей в единичном экземпляре. Поэтому Sample sale — не просто распродажа, а отличная возможность приобрести эксклюзивные вещи (которых точно не будет больше ни у кого) по приятной цене.

Анна Ледскалниня — одна из самых востребованных латвийских дизайнеров одежды. Вещи созданной ею марки ANNA LED пользуются успехом не только в Латвии, но и далеко за ее пределами.

Студия ANNA LED в Berga Bazars будет работать в режиме sample sale 3 дня — 26 января с 10.00-19.00, 27 января с 10.00-19.00 и 28 января с 11.00 до 17.00.