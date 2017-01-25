Sample sale — распространенная практика в фэшн-индустрии. В рамках таких распродаж дизайнеры предлагают своим друзьям и клиентам приобрести интересные вещи из последних сезонных коллекций, эксклюзивные образцы из капсульных коллекций, а также винтажные предметы одежды и аксессуары.
Подобные мероприятия устраиваются, когда у дизайнера скапливается достаточно много образцов вещей в единичном экземпляре. Поэтому Sample sale — не просто распродажа, а отличная возможность приобрести эксклюзивные вещи (которых точно не будет больше ни у кого) по приятной цене.
Анна Ледскалниня — одна из самых востребованных латвийских дизайнеров одежды. Вещи созданной ею марки ANNA LED пользуются успехом не только в Латвии, но и далеко за ее пределами.
Студия ANNA LED в Berga Bazars будет работать в режиме sample sale 3 дня — 26 января с 10.00-19.00, 27 января с 10.00-19.00 и 28 января с 11.00 до 17.00.